Clientes denuncian débitos irregulares tras restitución de plataforma del Banco de Venezuela - Runrun

Usuarios del Banco de Venezuela manifestaron que, al revisar sus cuentas, se encontraron con que, en los días de la falla que no podían ingresar, aparecen transacciones a otras cuentas que ellos no ejecutaron.

Luego de la restitución de la plataforma del Banco de Venezuela, muchos clientes comenzaron a denunciar débitos irregulares en sus cuentas.

En días pasados, a pesar de que habían transcurrido muchas horas de la falla, el Banco de Venezuela aseguró que las fallas se debieron a un supuesto «ataque terrorista».

«El Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, hace del conocimiento público que, el día de hoy, viernes 17 de septiembre de 2021, se perpetró un ataque terrorista al sistema financiero nacional, específicamente a la plataforma tecnológica del Banco de Venezuela S.A., principal entidad bancaria del país», decía un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Economía.

Vale recordar que, de acuerdo con la institución bancaria, desde el lunes, 20 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, estarían disponibles todos los servicios del banco.

«Banco de Venezuela informa que producto del ataque terrorista que sufrió nuestra plataforma, y una vez restablecidos los servicios, continuamos procesando archivos para garantizar tus movimientos bancarios», añadió la institución bancaria en Twitter.

Las denuncias

Aunque efectivamente los clientes pudieron comenzar a ingresar a sus cuentas este lunes, algunos manifestaron débitos irregulares y transacciones que no habían realizado.

A través de Twitter, varios usuarios manifestaron que, al revisar el estado de cuenta, se encontraron con que, en los días de la falla que no podían ingresar, aparecen transacciones a otras cuentas que ellos no ejecutaron.

También, otros clientes del Banco de Venezuela indicaron que parte del saldo que tenían en sus cuentas fue debitado y desconocen el motivo.

«Hace 9 días me quitaron 28 millones de mi cuenta del Banco De Venezuela. Para mi sorpresa, estoy leyendo por Instagram varias denuncia por el mismo motivo», escribió una tuitera.

Otro usuario denunció que en los días que no pudo ingresar a su cuenta le debitaron casi 30 millones de bolívares.

«Que alguien me explique cómo puedo proceder para denunciar esto. Me están robando el dinero de mi cuenta del Venezuela. Los días que estuvo caída la plataforma me debitaron casi 30millones de BsS», denunció el usuario @Arturosparks.

