Roberto Patiño declina su aspiración a ser candidato de la Alcaldía de Libertador a favor de Tomás Guanipa - Runrun

Un sondeo de la firma Consultores 21 publicado a mediados de agosto, el Patiño lideraba la intención de voto de los caraqueños para ocupar la Alcaldía de Libertador por encima de Guanipa

Roberto Patiño, quien se había postulado a la Alcaldía del municipio Libertador para las venideras elecciones del 21 de noviembre, informó este sábado 11 de septiembre que se retiraba en su aspiración a ser candidato a favor de Tomás Guanipa, su copartidario en Primero Justicia, quien regresó al país luego de tres años de exilio.

El cofundador y coordinador de las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Caracas MiConvive señaló que la decisión ocurrió luego de que la Unidad acordara por consenso postular a Guanipa para dicha jurisdicción.

«La Unidad decidió por consenso de los partidos que el candidato es Tomás Guanipa. No hay aspiración particular que esté por encima del cambio y la unidad es una condición necesaria para lograrlo. Respeto la decisión y trabajaremos por el triunfo. La Unidad no solo es buena cuando te conviene, es central para derrotar al sistema aferrado al poder», publicó en su cuenta personal de Twitter.

La Unidad decidió por consenso de los partidos que el candidato es @TomasGuanipa. No hay aspiración particular que esté por encima del cambio y la unidad es una condición necesaria para lograrlo. Respeto la decisión y trabajaremos por el triunfo. — Roberto Patiño (@RobertoPatino) September 11, 2021

En las publicaciones en la red social, afirmó que su compromiso en cambiar la forma de hacer política continua. «La Unidad y la fuerza para lograr el cambio debe construirse con la gente en la calle. Hay que dignificar la política. La esperanza es demostrar que somos distintos a lo que adversamos».

Patiño oficializó su candidatura para la Alcaldía del municipio Libertador el pasado 22 de julio, luego de rumores y ante la falta de una postura formal de la tolda amarilla sobre su participación en las elecciones del 21 de noviembre.

Un sondeo de la firma Consultores 21 publicado a mediados de agosto halló que, entre los candidatos opositores, el dirigente Roberto Patiño lideraba la intención de voto de los caraqueños (16 %) para ocupar la Alcaldía de Libertador, por encima de Tomás Guanipa (8 %).

Asimismo, Tomás Guanipa, luego de sostener reuniones con precandidatos de otras organizaciones en la tarde de este viernes, lideró al mediodía del sábado 11 de septiembre una actividad de calle en una zona popular de Caracas.