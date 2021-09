Foro Penal denuncia retrasos en audiencias de activistas de Fundaredes - Runrun

Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron detenidos el pasado 3 de julio por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, denunció este martes, 7 de septiembre, los retrasos en los procesos judiciales de los activistas de Fundaredes.

En un video que publicó en Twitter, desde el Palacio de Justicia, Romero denunció que fueron diferidas las audiencias de presentación de los activistas de Fundaredes Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona.

«Lamentablemente fue diferida la audiencia preliminar donde íbamos a requerir la libertad de estas personas, tan arbitrariamente privadas de libertad», denunció.

Además, familiares y conocidos de los directivos de Fundaredes exigieron a las autoridades “celeridad al proceso y libertad por completo” para los detenidos.

“La salud de Javier Tarazona, profesor y director de Fundaredes, se ha deteriorado desde que fue detenido arbitrariamente el 3 de julio, principalmente porque es paciente diabético e hipertenso”, indicaron.

#7Sept Diferida audiencia preliminar de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Sistemáticamente se retrasan los procesos judiciales en los casos de presos políticos para mantenerlos presos “preventivamente” sin juicio, sin derecho a la defensa. @ForoPenal pic.twitter.com/D1n9Kb6rLh — Alfredo Romero (@alfredoromero) September 8, 2021

La detención de Tarazona se produjo cuando acudió a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento por parte de funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Policía (SIEP) de esa entidad.

De acuerdo con Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la ANC, los activistas de FundaRedes fueron detenidos por realizar acusaciones públicas sin pruebas, que «incitaban al odio».

En sus declaraciones, del pasado 6 de julio, Saab dijo que los directivos de la ONG fueron detenidos «por realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento, que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República».

Además, informó que fueron imputados por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.

Piden su libertad

El pasado 5 de julio, Michelle Bachelet, comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se refirió a la detención de los tres activistas de la ONG Fundaredes, calificándola de «preocupante».

«Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección», señaló Bachelet sobre los detenidos de Fundaredes durante una declaración hecha ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Un día después, el 6 de julio, la Unión Europea en Venezuela exigió que se respeten los derechos humanos de Javier Tarazona y los dos activistas de la ONG.

“Expresamos preocupación por la detención de tres miembros de la ONG FundaRedes, incluido su presidente Javier Tarazona”, acotó la UE a través de sus redes sociales.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado para exigir la liberación de los activistas.

AI asegura que la detención «no sólo no cumplió las salvaguardias jurídicas, sino que posteriormente se violaron sus derechos al debido proceso al negarles hacer llamadas telefónicas, a notificar su paradero a sus familiares, y al asignarles defensores de oficio que no habían elegido y en los que no confiaban”.