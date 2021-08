GuachimánElectoral | Los partidos poco conocidos que van a las elecciones del 21N - Runrun

En las elecciones del 21 de noviembre, si así lo deciden, no estarán solo las organizaciones políticas tradicionales de la oposición y el chavismo, sino que hay unas 20 toldas que fueron habilitadas por el Poder Electoral. Te contamos su origen y a quién responden ideológicamente

Valentina Gil

A principios de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a 111 organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

Puntualizó Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, que hay 35 toldas nacionales, 52 regionales, 6 indígenas nacionales y 18 indígenas regionales.

Días después, cuando habilitaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la directiva del CNE aprobó otras 20 denominaciones de organizaciones con fines políticos -8 nacionales y 12 regionales-, que también participarán en los comicios.

A continuación ofrecemos detalles sobre los partidos “no tradicionales” de la esfera política venezolana y también sobre aquellos que estrenarán sus tarjetas electorales en los comicios de este año:

Alianza del Lápiz

Según su página oficial, la organización nació en el año 2010. Fue concebida como una plataforma de encuentro de organizaciones independientes de la sociedad civil, las cuales hacen vida principalmente en el oeste de la capital. Integra a educadores, emprendedores y dirigentes populares, y centra su atención en la formación de líderes comunitarios.

Formalizó su inscripción como partido político ante el CNE en el año 2013. También fue la plataforma electoral para la candidatura independiente de Antonio Ecarri, actual líder del partido, a la Alcaldía de Libertador en aquel entonces. Dos años después, se unió a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En junio de este año, el partido se alió con Puente Venezuela para las elecciones del 21 de noviembre. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones reiteraron su compromiso con una solución política, constitucional, pacífica y electoral a la emergencia que vive la nación.

Partido Unión y Entendimiento (Puente)

El partido fue fundado oficialmente en septiembre de 2015 y es formado por “ciudadanos de diversos sectores, ubicados en un punto equidistante entre los extremos”.

De acuerdo con su página web quiere “lograr una Venezuela de avanzada, que integre desarrollo económico, conciencia social y una transformación del venezolano en miembro respetuoso y funcional de la sociedad”. Puente respaldó a los candidatos de la MUD en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y en las elecciones de gobernadores de septiembre de 2017.

Posteriormente decidió no participar en las presidenciales de 2018 ni reconoció los resultados. Además de ser un miembro activo del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) desde el 2018, el partido es aliado de la Alianza del Lápiz.

Fuerza Vecinal

El CNE habilitó el partido de los alcaldes opositores en junio de este año. Sin embargo, de acuerdo con Gustavo Duque, alcalde de Chacao ya tiene un año constituido como partido regional. De igual forma, meses antes del anuncio venía realizando actividades de calle para darse a conocer como opción electoral.

El partido respalda actualmente a los alcaldes de la “alternativa democrática” Leonel Cegarra, del municipio Andrés Bello (Táchira); Darwin González, de Baruta (Miranda); Elías Sayegh, de El Hatillo (Miranda); José ‘Josy’ Fernández, de Los Salias (Miranda); León Jurado, de San Diego (Carabobo); Morel David Rodríguez, del municipio Maneiro (Nueva Esparta); Gustavo Delgado, de San Cristóbal (Táchira) y el dirigente político David Uzcátegui.

Mediante esta organización los alcaldes buscan garantizarse una plataforma segura e independiente para postularse, en muchos casos, a la reelección en sus municipios. Además cuentan con el apoyo de líderes vecinales, miembros de asociaciones de vecinos y otros dirigentes locales para garantizar observación y presencia al momento de defender los votos.

Soluciones por Venezuela

Es un partido político de ideología socialdemócrata fundado el 7 de septiembre de 2018 bajo el liderazgo de Claudio Fermín. Ese año, Soluciones fue habilitado por el CNE para participar en las elecciones municipales de 2018, junto con los demás partidos políticos pertenecientes a la coalición Concertación por el Cambio.

La alianza obtuvo 94 de 2.459 concejales, con 20,45 % en todo el país. De esa forma, Soluciones logró representación en algunos concejos municipales. El 16 de septiembre de 2019, Soluciones y otros partidos pertenecientes a Concertación por el Cambio firmaron un acuerdo con el oficialismo a través de la Mesa de Diálogo Nacional.

Antes de las parlamentarias 2020, Soluciones estaba en un “proceso de coincidencia” con los partidos Avanzada Progresista (AP) y el Movimiento al Socialismo (MAS), además de otras organizaciones integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, para una eventual alianza electoral.

Finalmente, el partido no se sumó a la Alianza Democrática, pues consideró que la coalición continuaba con una “agenda de polarización contraria a lo que defendían”. En cambio hizo alianza con el partido REDES, liderado por Juan Barreto, y consiguió 99.649 votos en las parlamentarias 2020 (1,6 %), sin obtener ninguna curul.

Primero Venezuela (PV)

Fundada en septiembre de 2020 por antiguos militantes de la MUD, específicamente de Primero Justicia (PJ), quienes desertaron luego de ser señalados en una supuesta trama de corrupción y compra de votos.

Lanzaron la coalición Alianza Venezuela Unida junto con la directiva ad hoc de Voluntad Popular (VP) y el partido Venezuela Unida. Actualmente, Primero Venezuela forma parte de la Alianza Democrática e inscribirá candidatos con esta coalición.

En las elecciones parlamentarias de 2020, el partido obtuvo solo dos diputados. Uno de ellos Luis Parra, quien no recibió los votos suficientes para ser designado en la lista regional de Yaracuy, y el CNE reemplazó el escaño que había anunciado anteriormente para José Gregorio Noriega y lo incluyó.

Movimiento Somos Venezuela (MSV)

Partido político liderado por Delcy Rodríguez y legalizado ante el CNE el 29 de enero de 2018. Es el resultado de la transformación del partido Nuevo Camino Revolucionario (NCR), fundado el 6 de mayo de 2008. Es el segundo partido más votado del chavismo, superando a las organizaciones Por la Democracia Social (Podemos) y Patria Para Todos (PPT).

Luis Tascón, Luis Díaz Salazar, Wilmer Pérez y Tomás Sánchez decidieron organizar Nuevo Camino Revolucionario en 2008 tras su expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El partido no obtuvo representación en las parlamentarias 2010.

Ocho años después, Nicolás Maduro anunció la legalización del Movimiento Somos Venezuela como partido político y la cesión de la tarjeta electoral de Nuevo Camino Revolucionario a tal movimiento. El CNE admitió el cambio y poco después Delcy Rodríguez renunció al PSUV para asumir la Secretaría General de Somos Venezuela.

Compromiso País

Compromiso País fue uno de los miembros fundadores de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) en 2020, la coalición de izquierda chavista crítica con Nicolás Maduro. En consecuencia, el TSJ intervino el partido y designó a Olga Morey en la directiva.

Actualmente, Compromiso País forma parte de la coalición Alianza Democrática. Según Morey, coordinadora nacional del partido, desde el año 2019 fueron realizadas todas las gestiones correspondientes para la constitución de la organización. El 26 de agosto de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habilitó Compromiso País para participar en las elecciones parlamentarias.

No obstante, el partido no pudo postular candidatos. La representante de la organización política destacó que el CNE recibió la sentencia 0125, fechada el 25 de agosto de 2020, que la habilita como coordinadora nacional, pero no obtuvo respuesta del organismo.

Cambiemos Movimiento Ciudadano

La organización liderada por Timoteo Zambrano fue fundada el 11 de mayo de 2018. Es fruto de la división del partido Un Nuevo Tiempo. Se describen “movimiento de corte progresista y proponente de una revisión profunda del liderazgo político y la democracia en Venezuela”, según su página oficial.

Participó por primera vez en las elecciones municipales de 2018, en las que obtuvo dos curules en el municipio Arismendi del estado Barinas.

Antes de ser un partido oficial rechazó la abstención en las elecciones presidenciales de 2018. En consecuencia se alió con otros movimientos y partidos con los cuales más tarde fundaría la coalición Concertación por el Cambio. Hoy en día también forma parte de la Alianza Democrática.

Luego, en mayo de ese año se consolidó como una fracción parlamentaria formada por los diputados Melva Paredes (Aragua), Maribel Guedez (Barinas), Timoteo Zambrano (Zulia) y Mary Álvarez (Zulia). Poco después legalizaron el partido ante el CNE.