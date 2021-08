Venezolanos posicionan tendencia en Twitter para exigir segunda dosis de Sputnik-V - Runrun

Con los Hashtag #QuieroMiSegundaDosis y #SalvenALosNiñosDelJM, los venezolanos se sumaron a la protesta digital que realizó la ONG Médicos Unidos Venezuela, la noche de este jueves 26 de agosto, para exigir la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik-V y la reanudación de los trasplantes en el hospital de niños.

Según información de la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, aproximadamente 500 mil personas esperan por la segunda dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19.

«Las condiciones climáticas y las fallas en los servicios de transporte y agua aumentan el riesgo de contagio. El Estado debe asumir su responsabilidad», dijo.

Sobre la situación del J.M de Los Ríos, Contreras exhortó al Estado a asumir su responsabilidad y resaltó que la situación no debe normalizarse.

«No podemos seguir viendo morir a niños, niñas y adolescentes por causas que pudieron ser resueltas con tratamiento oportuno. Esto no puede convertirse el ‘algo normal’. El Estado debe asumir su deber indelegable, ya basta de desidia», escribió Contreras.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, afirmó que la falta de las segundas dosis de la Sputnik-V es una vulneración del derecho a la salud y la vida.

Porcentaje alto de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas faltan segunda dosis de Sputnik V, nuevamente vulneración dk derecho a la salud y la vida, no han cumplido el esquema de vacunación y cronograma para este grupo vulnerable, #MiSegundaDosisPaCuando pic.twitter.com/Sdq8KHluCf

La ONG Médicos Unidos afirma que Venezuela es uno de los países con la tasa de vacunación más baja de la región en cuanto a primeras y segundas dosis.

La organización asegura que el Estado está en deuda con todas las personas que iniciaron el esquema de vacunación con la Sputnik-V.

Venezuela sigue en la cola de los países con menores coberturas de vacunación con primeras y segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19. No existe un verdadero plan y está en deuda con los que iniciaron esquema con la Sputnik V #MiSegundaDosisPaCuando ? @jaimeblorenzo @pzl17 pic.twitter.com/3EdBmCilws

La medico cirujano, Jackeline Martínez también se unió a la protesta digital para exigir una respuesta por la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa. «El régimen realizó negociación no transparente comprando vacunas a los amigos. Se saltaron el mecanismo Covax, no cumplieron con un plan priorizado y organizado», dijo.

La vacunación en #Vzla ha sido un show desde el inicio.

El régimen realizó negociación no transparente comprando vacunas a los amigos.

Se saltaron mecanismo Covax, no cumplieron con un plan priorizado y organizado.

Ahora no hay respuesta de segunda dosis #MiSegundaDosisPaCuándo pic.twitter.com/NlX9I62QDr

— Jacqueline Martinez (@JackieMarVelaz) August 26, 2021