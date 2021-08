Primer año de Sputnik V: Anuncian "alta eficacia" contra la variante delta mientras Venezuela espera segundas dosis - Runrun

Este 11 de agosto se cumplió el primer aniversario del registro de la vacuna rusa contra el coronavirus para el uso en su país. Actualmente, se aplica en 69 países

El Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Gamaleya destacan que la vacuna es más eficaz y que no ha reportado efectos graves indeseables. Venezuela sigue a la espera de las segundas dosis

Este 11 de agosto se cumple un año del registro de la vacuna Sputnik V. En el marco de este aniversario, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de la Federación de Rusia), inversor de la vacuna, hizo un compendio de los datos positivos del fármaco.

Como punto relevante, se destaca que Sputnik V fue 83,1% eficaz para evitar la infección con la variante delta y 94,4% para evitar las hospitalizaciones.

Y, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Rusia, estos datos son mayores que la eficacia estimada de otras vacunas como las de Moderna (76%) y la vacuna de Pfizer (42%).

«La vacuna tiene una eficacia del 83,1% y muestra una reducción de 6 veces el riesgo de infección. Sputnik V también tiene una eficacia del 94,4% contra las hospitalizaciones con una reducción de 18 veces en el riesgo de hospitalización», detallan.

Asimismo, reiteran el resultado de los estudios que desarrolló el Centro Gamaleya para evaluar la actividad neutralizadora de sueros de individuos vacunados con la vacuna Sputnik V contra nuevas variantes de coronavirus.

Al respecto, destacaron los «sólidos resultados» publicados en la revista médica líder Vaccines.

De acuerdo con estos datos, la vacunación con Sputnik V produce títulos neutralizantes protectores contra las variantes Alpha B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada por primera vez en Sudáfrica), Gamma P.1 (identificada por primera vez en Brasil), Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 (identificadas por primera vez en India) y variantes endémicas de Moscú B.1.1.141 y B.1.1.317.

Refuerzo heterogéneo y ausencia de efectos graves

El Fondo Ruso de Inversión Directa también enfatizó que fueron «pioneros» en el enfoque de aplicar un «cóctel de vacunas» contra el coronavirus.

Precisan que Sputnik V marcó la pauta al combinar dos vectores diferentes para dos inyecciones, lo que permite lograr una «respuesta inmune más fuerte y duradera».

«Este enfoque, que está en la base de Sputnik V, ha asentado las bases para las asociaciones con otros fabricantes de vacunas. Actualmente, la efectividad de este enfoque está siendo estudiada por los desarrolladores de otros fármacos que están investigando la posibilidad de combinar diferentes vacunas y sus componentes», explican.

Además, recalcan que la vacuna, que se aplica en 69 países que concentran aproximadamente la mitad de la población mundial, ha estado exenta de eventos indeseables graves (incluida la trombosis cerebral (CVT) o la miocarditis) reportados con el uso de otros viales.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la Sputnik Light?

El RDIF también refiere que la vacuna Sputnik Light de dosis única está demostrando «resultados de alta seguridad y eficacia» en Argentina.

Sputnik Light es la administración del primer componente de Sputnik V (serotipo de adenovirus humano recombinante número 26 (rAd26).

En particular, los datos del Ministerio de Salud de Buenos Aires mostraron que había ayudado a provocar anticuerpos en el 94% de los vacunados y había proporcionado una «fuerte respuesta inmunitaria».

El retraso de las segundas dosis

Después de semanas de incertidumbre, Argentina recibió el pasado 9 de agosto 400.000 dosis del segundo componente de Sputnik V y recibirá a finales de esta semana otras 600.00 más.

El retraso de Rusia para la producción de la segunda dosis dejó a millones de personas en todo el mundo con un esquema de vacunación incompleto.

El pasado 4 de agosto, el equipo de la Sputnik V anunció que aumentaron la capacidad de producción de vacunas y que establecieron acuerdos de producción con fabricantes de 14 países, incluido un centro en la India, que es el mayor productor de vacunas en el mundo.

A la par del anuncio, se comprometieron a resolver durante el mes de agosto el tema de la distribución de su segunda dosis.

Pero en Venezuela, reina el silencio sobre la fecha tentativa de llegada de estos fármacos.

Unas 600.000 personas siguen esperando. Algunas cumplirán a principios de septiembre los tres meses de haber recibido la primera dosis.

El Instituto Gamaleya dijo el pasado mes de abril que la brecha entre ambas inyecciones podría aumentarse hasta 90 días, ya que supuestamente, aumentaría ligeramente la respuesta inmune del cuerpo.

El infectólogo venezolano Julio Castro opinó en declaraciones el pasado 10 de agosto que la segunda dosis de la vacuna rusa no llegaría al país en los próximos dos o tres meses.

“No hay y no creo que va a haber. Hemos visto informaciones de otras partes del mundo (…) Yo creería que en los próximos dos, tres meses no va a haber segunda dosis de Sputnik V en Venezuela”, señaló.

Castro ofreció algunos consejos sobre qué se podría hacer desde la perspectiva científica.

«Si usted tiene menos de tres meses de vacunado con el primer componente, usted debe tener una protección moderada con relación al virus. Y tiene un compás de espera a ver si llega el segundo componente de unos tres o cuatro meses. Lo ideal es recibir los dos componentes de la vacuna», comenta.

A su juicio, cree que los venezolanos que superen ese tiempo de espera podrían iniciar un nuevo esquema de inmunización con otra vacuna.

Agregó que, en el caso de Venezuela, la otra vacuna disponible es la china de Sinopharm.

«No es complementar la vacuna, porque no hay datos de mezcla de vacunas. Si va a otro país, mi recomendación es que la persona haga un esquema completo con otra vacuna», opinó el experto.

El especialista exigió que el gobierno fije posición sobre este tema e indique el protocolo a seguir a los ciudadanos que esperan.

Este 11 de agosto, un grupo de vecinos de la parroquia San Juan de Caracas protestaron para exigir respuestas.

«Merecemos respeto y un plan decente de vacunación, Por favor, Nicolás, da la cara», comentó una de las manifestantes.