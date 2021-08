Venezolanos que esperan por segunda dosis de Sputnik V siguen en el limbo - Runrun

El médico infectólogo Julio Castro advirtió el pasado 27 de julio a los ciudadanos que no deben repetir el primer componente para completar el esquema de vacunación

Fotos: EFE

Venezuela atraviesa momentos de incertidumbre en cuanto a la vacunación. En primer lugar, la lentitud con la que avanza el proceso de inmunización, a lo que se le suma la escasez de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

La administración de Nicolás Maduro acordó con Rusia el envío de 10 millones de unidades de la Sputnik V, pero de forma pública, se conoció de la llegada de 1.430.000 dosis de este fármaco.

En tal sentido, la segunda dosis de Sputnik V es hoy un fantasma en Venezuela. Mientras tanto, un número indeterminado de ciudadanos esperan, sin ninguna certeza, la aplicación de esta segunda dosis.

Dicho retraso se registra desde hace varias semanas y, hasta los momentos, la administración madurista no ha ofrecido información al respecto, a pesar que muchos ciudadanos debían inyectarse la segunda dosis a los 21 días.

Aunque esta situación no se presenta únicamente en Venezuela, representantes de la salud y de diversos sectores reclaman respuestas a las autoridades gubernamentales.

Por su parte, Rusia dijo que el tiempo de inoculación entre la primera y segunda dosis puede ser de hasta 180 días.

Sin embargo, en una entrevista ofrecida a EFE, el director de Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, advirtió que el silencio y la falta de datos sobre la llegada de un nuevo lote de vacunas mantienen a la población bajo «incertidumbre» y «preocupada».

Fallos en el plan de vacunación

Lorenzo consideró que «si hubiera un plan de vacunación» ordenado y público en el país, no ocurriría este error de gestión de dosis recibidas con falta de garantías para completar el esquema de inmunización.

«Si usted tiene un plan de vacunación, debe tener la seguridad de, si van a ser dos dosis, tener las segundas dosis suficientes para cubrir lo que estabas haciendo», indicó Lorenzo a la agencia española.

Es importante recordar que Venezuela anunció acuerdos para la adquisición de 20 millones de vacunas con Rusia (10 de Sputnik V y 10 de EpivacCorona), 12 millones de unidades del fármaco Abdala con Cuba, y poco más de 11 millones de dosis con el mecanismo Covax.

En cuanto a los convenios realizados con China, no se ha emitido información pública por parte de las autoridades del país.

¿Vendiendo la idea de la combinación de vacunas?

El pasado sábado, 31 de julio, la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V informó que, desde el Fondo Ruso de Inversión Directa, se da la bienvenida a resultados preliminares «positivos» sobre un estudio en curso sobre la combinación de Sputnik Light con Sinopharm y AstraZeneca en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el estudio de seguridad sobre las combinaciones de estos fármacos «no reportó ningún evento adverso grave».

Específicamente, las autoridades sanitarias del lugar detallaron que el «41,6% no tuvo ninguna sintomatología relacionada a la vacunación, el 8,4% refirió febrícula y dolor de espalda y el 50%, dolor en la zona de aplicación».

Asimismo, de toda la población estudiada, el 28,1% fueron mujeres y el 71,8%, varones con una media de edad de 49 años procedentes de: La Plata, Quilmes, Berazategui, Escobar, Florencio Varela, Lanús, San Fernando, San Isidro, San Miguel y Vicente López.

Con esta información, en la cuenta oficial de Sputnik V agregaron que los datos preliminares de inmunogenicidad del estudio «estarán disponibles en agosto».

También, señalan que este «fue el primer cóctel de vacunas en el mundo, ya que fue pionero en el enfoque de mezclar y combinar que ahora siguen otros».

«Se han realizado estudios sobre la combinación de Sputnik V con AstraZeneca en varios países desde el 1 de febrero, los resultados se publicaron el 30 de julio», agregaron.

Problemas de producción

La vacuna Sputnik V utiliza adenovirus como vectores para insertar en las células fragmentos de ARN del Sar-Cov-2. En ese sentido, las células producen la proteína S del patógeno frente a la que se enciende la respuesta inmunológica.

Gabriel Morón, investigador experto en inmunología y vacuna del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, explicó: «Los adenovirus generan una fuerte respuesta inmune, lo cual es bueno, pero puede afectar futuras inmunizaciones con el mismo adenovirus».

«El organismo neutraliza la segunda dosis porque ya tiene anticuerpos», añadió Morón en su explicación.

Además, indicó que, al potenciar el efecto del primer adenovirus (adenovirus 26) con una segunda inyección con adenovirus 5, «los rusos fueron inteligentes».

Sin embargo, el problema es que se hace más difícil producir en masa el principio activo de esa segunda dosis, lo cual explica las demoras para que Argentina, y otros países, reciban lotes de este segundo componente.

“El componente 2 cuesta mucho producirlo. Cada lote del componente 2 rinde un 20 por ciento de lo que rinde un lote del componente 1. Entonces, les lleva cinco veces más tiempo producir el componente 2 que el 1”, explicó Hugo Ortega, director del Centro de Medicina Comparada de Santa Fe.

En el caso de Argentina, ante la escasez de segunda dosis de Sputnik V, existen dos soluciones: utilizar otras fórmulas como segundas dosis, o fabricarlo en ese país, tarea que emprende el laboratorio Richmond.

¿Qué dice la gente?

En Venezuela, las quejas e incertidumbre sobre la aplicación del segundo componente aumentan. Así lo dejan ver los usuarios en las redes sociales:

«Cuando fui a vacunación, hace 2 meses, ponían rusa a tercera edad. En la segunda dosis dijeron no había llegado. Quienes recibieron la primera dosis sputnik tienen un problema: no hay segunda dosis», comentó el usuario @hernan_lameda.

Asimismo, la usuaria @ligiasosa comentó en su perfil que en Venezuela «aún no hay existencia de la segunda dosis de la vacuna Sputnik y no se sabe si llegarán».

Por su parte, la tuitera @OmairaRangelMe1 dirigió un mensaje a Nicolás Maduro, donde manifestó la preocupación por la falta del segundo componente. «Nos colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik V hace un mes, pero nos dicen que la segunda dosis llega dentro de mes y medio o dos meses», dijo.

Cuando fui a vacunación, hace 2 meses, ponían rusa a tercera edad. En la segunda dósis dijeron no había llegado. Quienes recibieron la primera dósis sputnik tienen un problema: no hay segunda dósis. Sé de gente que ha viajado de Guárico a Caracas buscandola rusa, pero no hay. — Hernan Lameda (@hernan_lameda) July 30, 2021

Lamento está noticia, pero en Venezuela aún no hay existencia de la segunda dosis de la vacuna sputnik y no se sabe se llegaran . En Caracas están reprogramando las citas — Ligia Sosa (@ligiasosa) July 26, 2021

PRESIDENTE MADURO Los adultos mayores de 60 años estamos muy preocupados porque nos colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik V hace un mes pero nos dicen que la segunda dosis llega dentro de mes y medio o dos meses estamos en Caracas Gracias Ayudenos por favor — Omaira Rangel Mendez (@OmairaRangelMe1) July 24, 2021

No se debe repetir el primer componente

En una entrevista ofrecida al periodista Sergio Novelli, el 27 de julio, el médico infectólogo Julio Castro advirtió a los ciudadanos que no deben repetir el primer componente de la vacuna Sputnik V para completar el esquema de vacunación.

«Si usted tiene un esquema de dos vacunas, cumpla con ese esquema. No hay ninguna razón médica, inmunológica, infectológica para no hacerlo. Si por alguna razón el país en el que vive, como es el caso de Venezuela, le dicen que solo le pondrán una dosis, trate de poner la segunda en el período establecido porque esta es una estrategia que utilizan los países para ahorrar vacunas, pero a la larga no es un buen consejo acortar el esquema de dos vacunas con una sola», señaló.

Además, recomendó a quienes ya se aplicaron la primera dosis de Sputnik V, que pueden esperar entre 21 y 90 días para aplicarse la segunda, porque la primera no vence.

«En el caso particular de la vacuna Sputnik V, el componente del vector viral, que es un adenovirus, entre el primer componente y el segundo es diferente. Como no hay segunda vacuna Sputnik en Venezuela, no se puede poner dos veces el primer componente. Eso es absolutamente contraindicado. Debería recibir el primer componente y después el segundo. No repita el primer componente», dijo.

