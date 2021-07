Las recomendaciones de Julio Castro a venezolanos que esperan por la segunda dosis de Sputnik V - Runrun

Castro precisó que unas 600.000 personas en Venezuela estarían a la espera de la segunda dosis del fármaco

Reiteró que la Sputnik V no se puede combinar con otras vacunas

En una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram, el infectólogo venezolano Julio Castro respondió a las dudas de sus seguidores sobre el tema de la vacunación contra el COVID-19.

En concreto, Castro aclaró las dudas de venezolanos preocupados por no haber recibido la segunda dosis de la vacuna Spuntik V, quienes preguntaron de forma insistente qué deberían hacer en lo sucesivo.

En primer lugar, Castro envío un mensaje a la calma a estas personas y aclaró que desconoce cuándo llegarán las segunda dosis de Sputnik V al país.

Recalcó que Rusia ha tenido problemas para producir el segundo componente de esta vacuna por razones que no han explicado públicamente.

«Los anticuerpos se producen por la vacuna y duran un tiempo que aún no tenemos claro, pero no quiere decir que al día siguiente de que pasaron los 21 días de la primera dosis, a usted se le vence la vacuna. Usted debe cumplir el esquema indicado porque la efectividad de las vacunas se miden en base a esquemas clásicos, pero eso no quiere decir que al día siguiente que pase el ciclo, usted perdió la vacuna», explicó Castro.

No obstante, sí consideró importante ratificar que debe haber respuesta a los ciudadanos que están esperando su segunda dosis de Sputnik V.

«Lamentablemente, en Venezuela en este momento hay unas 600.000 personas que recibieron una primera dosis de Sputnik y no tienen Sputnik de segunda dosis. Tenemos ese margen de 90 días y si después de pasar esos 90 días no llega la segunda dosis, debería de haber un anuncio oficial», opinó.

Asimismo, recalcó que las personas que reciben una dosis están protegidos, pero poblacionalmente, «menos protegidos que si tuvieran las dos vacunas».

«Si usted tiene un esquema de dos vacunas, cumpla con el esquema de dos vacunas. No hay ninguna razón médica, inmunológica o infectológica para no cumplir un esquema de vacunación completo. Trate de insistir en que le pongan la segunda dosis en el período establecido», agregó.

Las recomendaciones de Julio Castro en claves

A continuación, algunas claves importantes del mensaje que envió el especialista a los venezolanos con relación al tema de la segunda dosis de la vacuna rusa.

Sobre efectividad de una sola dosis de Sputnik

«No podemos extrapolar cuánto es la efectividad de Sputnik V con una dosis de una vacuna que debe aplicarse en dos dosis. Tenemos información de cuánto es con dos dosis, pero no sabemos cuál es la efectividad con una dosis. No recomiendo que se quede con una sola dosis de Sputnik, si usted empezó con Sputnik, debería terminar con Sputnik y recibir las dos dosis».

Sobre ser inoculado dos veces con la primera dosis de la Sputnik V

«En el caso particular de la Sputnik, el componente del vector viral, que es un adenovirus, es diferente en la primera y segunda dosis. Usted no se puede poner dos veces el primer componente porque no hay segunda dosis de Sputnik V en Venezuela. Eso es absolutamente contraindicado, usted debería entender que debe recibir ambas dosis (primera y segunda), no repetir el primer componente»

Sobre posibilidad de mezclar Sputnik V con otras vacunas

«No hay lógica, ni información para mezclarlas. Independientemente de que han salido informaciones periodísticas (no científicas) de la mezcla de vacunas, hasta el momento, no tenemos data fuerte que indique que utilizar una vacuna de un fármaco y otra de otra es mejor que recibir las dos dosis de la misma vacuna. Se debe hacer énfasis en completar el esquema que cada persona inició».

No se desespere

Castro fue enfático en su llamado a la calma a las personas que están a la espera de la segunda dosis del vial ruso: «Quédense tranquilos. Usted tiene alguna protección, que no sabemos cuánto es, pero estimamos que podría estar medianamente cercana a la de vacunas como Pfizer y Astrazeneca (47% y 50%) Tienen un margen de unos 90 días o tres meses para ver si el segundo componente llega. Pero en ese ínterin, usted tiene algún grado de protección».

¿Tiene sentido ponerse otra vacuna ante la falta de segunda dosis de Sputnik V?

Julio Castro también aclaró que si una persona en Venezuela necesita con urgencia recibir las dos dosis de la vacuna anticovid (por razones de viaje o enfermedad) y aún espera la segunda dosis de la Sputnik V, podría optar por recibir otro esquema completo, «no la primera dosis de Sputnik y una segunda de Sinopharm, Pfizer o Astrazeneca».

¿Qué significa el porcentaje de efectividad de una vacuna?

En la transmisión en Instagram, Castro también aclaró un punto importante, relacionado con la efectividad de las vacunas.

«La efectividad de las vacunas se mide así: supongamos que agarremos a 100 personas que vacunemos y a 100 que reciban placebo (una solución distinta a la vacuna). A ellas se les sigue durante el tiempo y se chequea cuántas de esas 100 personas tuvieron enfermedad, muerte, hospitalización e ingresaron a terapia intensiva. Cuando decimos que una vacuna es 90% efectiva, quiere decir que protegió a 90% personas que se vacunaron contra los que no se vacunaron. No quiere decir que una persona vacunada tiene 90% de su inmunidad cada persona. Cuando hablamos de efectividad de la vacuna, hablamos de términos estadísticos poblacionales, no de la protección de cada persona», especificó.

En ese sentido, amplió que cuando se dice que una vacuna protege 50% no se está afirmando que provee la mitad de la inmunidad, sino que 50% de las poblaciones vacunadas tienen la protección frente a las no vacunadas.

Por otra parte, también recomendó a los ciudadanos no invertir recursos en pruebas de anticuerpos luego de vacunarse.

«La inmunidad no se mide con anticuerpos en el caso específico de esta enfermedad. No gaste ese dinero, no haga esa inversión no tiene sentido y valor hacerse esa prueba en laboratorios comunes ni de Venezuela, ni del mundo», sentenció.

Vacunación expedita

El capítulo en Finlandia de la organización Médicos Unidos por Venezuela manifestó su preocupación por el limbo en el que se encuentran los venezolanos.

En un video compartido en sus redes sociales, explicaron que poco más de 2 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19.

Además, ven con preocupación que más de 600.000 personas estén a la deriva sin segunda dosis de Sputnik V.

La ONG exige al gobierno que se agilice la vacunación «de forma expedita» ante la amenaza de la variante Delta, que ya circula en Colombia.