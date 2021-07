Familias escapan de los tiroteos en zonas aledañas a la Cota 905 - Runrun

Tras 48 horas de balaceras entre la megabanda de El Koki y organismos de seguridad, muchas familias que residen en zonas aledañas a la Cota 905 dejaron sus viviendas este para escapar de la violencia.

A través de la red social Twitter, se han publicado varias fotos y videos que muestran a grupos familiares caminando bajo la lluvia con lo que pueden cargar, para salir de las zonas que alcanzan las balas en los tiroteos que empezaron el miércoles, 7 de julio.

“Nunca pensé despertarme en la mañana, y tener que abandonar mi casa. Desde las 5 am, las familias de la Cota 905 y sus alrededores, han tenido que irse de sus hogares. Esto se llama desplazamiento forzado”, escribió el joven Luis Colina en la red social.

Y no es Kabul o Bagdad. Es Caracas.

Aunque los desplazamientos por violencia no eran comunes en Caracas, sí hay antecedentes en el país, sobre todo en las zonas fronterizas, pero también en poblaciones como los Valles de Tuy y Barlovento.

Pero es distinto cuando los desplazados circulan por las calles de Caracas como consecuencia de la violencia. Adle Hernández, coordinadora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), comentó que la situación de enfrentamientos de bandas no es algo nuevo, sino que ha sido “un proceso de instauración de este sistema de bandas y de este conflicto”.

A juicio de Hernández, la reciente situación registrada en la Cota 905 y zonas aledañas representa un “pico violento”, donde las personas que residen en los lugares afectados “han estado expuestas durante muchas horas de manera impredecible a un fuego cruzado de altísimo poder”.

Al estar expuestos a esta situación de Violencia, según Hernández, genera “el terror a la violencia, el compromiso a la vida”, además no se encuentran en una situación de “indefensión” por estar en “medio de un panorama absolutamente desolador”. Entonces se ven forzados a huir.

Luisa Maracara, periodista y coordinadora editorial de Crónica Uno, informó que en horas de la mañana de este viernes pudo observar personas con niños caminando en el paseo Los Ilustres.

“Familias completas que llegaron ahí huyendo de las balas. Con la lluvia se refugiaron donde pudieron”, informó la comunicadora.

Más temprano en el paseo Los Iustres había gente (no se si llamarlos desplazados) de los barrios de la #Cota905 con niños. Familias completas que llegaron ahí huyendo de las balas. Con la lluvia se refugiaron donde pudieron

El periodista Jaime Bello-León, manifestó haber visto a “familias desplazadas temerosas de lo que se les viene encima”.

Estoy viendo pasar con sus peroles (enseres básicos) a familias desplazadas, temerosas de lo que se les viene encima. Lamentablemente, la reputación de las fuerzas del “estado” no ayuda a generar expectativas positivas. Su historial de violaciones y violencia es brutal.

El cofundador y coordinador del movimiento Mi Convive, Roberto Patiño, recibió información de que grupos familiares que residen en El Cementerio y la Cota 905, “están saliendo de sus casas para migrar a otros lugares de la ciudad para huir de la violencia”.

“Nuestra solidaridad con quienes están siendo forzados a salir de sus hogares debido a las actuaciones de grupos criminales y temerosos de que esta situación continúe”, expresó Patiño.

#9Jul 10.05 am Me informan madres de El Cementerio y la Cota 905 que las familias que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo y que han sufrido el horror de las últimas horas, están saliendo de sus casas para migrar a otros lugares de la ciudad para huir de la violencia

