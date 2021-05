Van casi 600.000 venezolanos inscritos en la primera fase del Estatuto de Colombia - Runrun

Espinosa también instó a los venezolanos a sumarse a la iniciativa y a la no comisión de delitos

Foto: @MigracionCol

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó el jueves, 20 de mayo, que hay casi 600.000 venezolanos inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), primer paso para acceder al acceso al Estatuto Temporal de Protección (ETP).

Durante una rueda de prensa, Espinosa detalló que, en menos de 15 días que lleva el proceso, hay 597.228 usuarios con el pre-registro finalizado; más de 276 mil, con la encuesta de caracterización socioeconómica finalizada; más de 260 mil en agendamiento y 266 mil citas otorgadas.

Espinosa resaltó que un 22% de los más de 1,7 millones de los venezolanos que hacen vida en Colombia ya se inscribieron formalmente en el proceso.

“Más del 80% de los procedimientos que se han realizado, los han hecho por celular, por lo que genera una recarga adicional ya que la información viaja por una red celular, que puede generar unas demoras adicionales, que no son de nuestra responsabilidad”, agregó el funcionario colombiano.

Por otra parte, reconoció un comportamiento en el sistema que no era el esperado. “Por eso nuestro grupo de ingenieros trabajan día y noche, para hacer los ajustes del sistema, en donde es normal, cuando se lanzan los diferentes aplicativos, empiece a tener dificultades”, dijo.

Asimismo, agradeció a los venezolanos “que han estado en la jugada”, así como al equipo de Migración Colombia y a los colombianos “que se han puesto la mano en el corazón y nos han ayudado a sacar el estatuto adelante”.

Espinosa también instó a los venezolanos a sumarse a la iniciativa y a la no comisión de delitos. “Por favor, hermanos venezolanos, no se metan en problemas, no distraigan el esfuerzo. El que cometa delitos, queda por fuera del estatuto”, advirtió.