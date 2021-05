Cruz Roja y Media Luna Roja piden facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 - Runrun

Este martes, 18 de mayo, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pidieron tomar “medidas extraordinarias” para aumentar el acceso en todo el mundo a las vacunas contra el Covid-19, entre ellas, la aceleración de las negociaciones para suspender las patentes.

Ambas organizaciones pidieron a los Estados y a las compañías farmacéuticas que actúen con mayor rapidez para eliminar las desigualdades en el acceso a las vacunas en todo el mundo.

“En medio de la peor pandemia de los últimos cien años, la exención de la propiedad intelectual para las vacunas covid-19 es un compromiso político necesario para abordar las desigualdades en el acceso a la escala y a la velocidad que necesitamos”, dijo Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en un comunicado.

Según la Cruz Roja, los 50 países más pobres del mundo solo reciben el 2% de las dosis, mientras que, los 50 países más ricos están vacunando a un ritmo 27 veces superior al de los 50 países más pobres.

The intellectual property waiver for #COVID19 vaccines is a necessary political commitment to address inequities in access at the scale and speed we need. @PMaurerICRC and I urgent call on states & pharma companies to have more vaccines to save more lives. https://t.co/IDURCvBDye

— Francesco Rocca (@Francescorocca) May 18, 2021