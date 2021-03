Se agrava la escasez de diésel y militares sacan provecho - Runrun

De acuerdo con la Cámara de Transporte del Centro la escasez de diésel ha paralizado a 9 de cada 10 transportes de carga del país, lo que detiene la distribución de alimentos, medicinas, insumos médicos y otros productos

En casi todo 2020 no hubo un día en el que no hubiese una extensa cola de vehículos a lo largo de la autopista Valle-Coche, una de las vías de transporte más importantes de Caracas, para repostar gasolina en la estación de servicio de Fuerte Tiuna. En 2021 esta cola ya no existe, pero ahora apareció, en el sentido contrario, una fila de camiones, gandolas, autobuses y camioneticas, que pasan horas esperando y avanzando pasito a pasito para llegar a la bomba de Tazón.

A esta cola llegó José (nombre ficticio), transportista, a las 8:00 pm del viernes 5 de marzo. Estaba a la altura de Fuerte Tiuna. Cuando llegó seis horas después, a las 2:00 am del 6 de marzo, el militar que custodiaba la estación le dijo que solo estaban dando 200 litros, cuando la gandola que él conduce tiene un tanque de aproximadamente 850 litros. Sin embargo, el funcionario le dijo que si quería más debía pagar hasta 20 dólares, a pesar de que el litro de diésel cuesta 0,10 céntimos de bolívar, por lo que, en teoría, tenía que pagar solo 85 bolívares para poner el tanque full.

“En Tazón estaban echando solo 200 litros y por debajo de cuerda con 10 y hasta 20 dólares piden, según el uniformado que esté para equipar full los tanques. Ese día yo equipé 600 litros pagando 15 verdes. Eso es un negocio redondo en todos lados donde se consiga diésel. En la bomba de Cúpira un guardia me dijo ‘solo 100 litros’, le dije ‘póngalo full que andamos es trabajando’ y me dijo ‘me das 20 que es lo que vale ponerlo full’. Esa vez solo le eché esos 100 litros para no pagarle. En Valencia, donde vivo, sí es más fuerte. He durado un día y medio para poder equipar”.

Mientras las colas por la gasolina se han reducido luego de un 2020 en el que escaseó severamente, las que son para abastecerse de diésel se están alargando cada vez más. La falta de este combustible, que se había empezado a reportar a finales de 2020, se ha recrudecido y todo parecer indicar que se cumplirán las proyecciones de los analistas de que los inventarios que tenía Pdvsa para aguantar la situación durarán hasta finales del primer cuatrimestre de 2021.

