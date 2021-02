Marialbert Barrios: Originales de cartas de Contraloría a favor de Alex Saab nunca aparecieron - Runrun

La exdiputada concuerda en que sí hubo un manejo irregular de la Comisión de Contraloría

En diciembre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión especial para investigar a un grupo de diputados señalados por un reportaje de investigación de Armando Info, de estar involucrados en actos de corrupción.

En dicho reportaje se señaló a José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Chaim Bucaram, Guillermo Luces y otros- casi todos miembros de la Comisión Permanente de Contraloría, de realizar varios viajes para “lavar” la reputación de empresas vinculadas a Alex Saab.

La comisión especial que investigaría estas denuncias estaba presidida por el diputado Edgar Zambrano (AD) e integrada por los diputados Stalin González (UNT) y Marialbert Barrios (PJ). Para esa fecha, 3 de diciembre de 2019, Zambrano y González eran primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, respectivamente.

Casi inmediatamente la comisión tomó Contraloría e inició un proceso de interpelaciones a los señalados en el reportaje y a otras personas. En teoría, tenían 15 días para presentar un informe en plenaria.

Luego de ese tiempo, se presentó un informe preliminar y se solicitó extender el tiempo —25 días más— para presentar el informe final. Un año y casi dos meses después, ese informe no ha visto la luz.

La exdiputada del Parlamento, Marialbert Barrios ofreció una entrevista a El Pitazo, donde indicó que durante el tiempo que duró la investigación, no pudieron dar con las “cartas de buena conducta originales” y que un experto grafotécnico que citaron les indicó que si las cartas no son originales, no se puede demostrar el 100% de la veracidad de las mismas.

“Levantamos así un primer informe preliminar a finales de 2019, que no concluía en nada, porque hasta los momentos no habíamos obtenido las cartas originales. Sabíamos además, con lo que había ocurrido el 5 de enero de 2020, que los diputados señalados en el reportaje lo que estaban haciendo era corroborar las acciones que se les atribuían”, añadió.

Sin conclusión

Barrios explicó que el diputado Edgar Zambrano, presentó ese informe preliminar ante los jefes de fracciones y de los principales partidos después de reunirse a mediados de enero, ” y allí Primero Justicia presentó cuatro recomendaciones al informe. Había preocupación de los partidos por que saliera este informe, pero no había una conclusión”.

La exdiputada concuerda en que sí hubo irregularidades en el manejo de la Comisión de Contraloría, en cuanto al manejo de foliaturas, había hasta cuatro libros de correspondencia, dos de entrada y dos de salida; y el tema de los sellos, “que, según dicen algunos trabajadores, empezaron a desaparecer desde 2017”.

En cuanto a la cantidad de “cartas de buena conducta”, la dirigente de Primero Justicia indicó que no se pudo determinar la cantidad. “Recuerdo el caso del expediente 1714, el de Salvafood, un expediente que está impresentable, con tachaduras en la foliatura, folios extraídos de la carpeta y como ese, otros expedientes. Y en el transcurso de las comparecencias, cada diputado iba consignando las justificaciones de su presunción de inocencia”.

