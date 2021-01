Confirman a Antony Blinken como secretario de Estado de EEUU - Runrun

Blinken prometió que EEUU se relacionará con el mundo con humildad y confianza,

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes, 26 de diciembre, a Antony Blinken como nuevo secretario de Estado de ese país.

Con 78 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron a Blinken, antiguo aliado del presidente Joe Biden, como nuevo secretario de Estado, sucesor de Mike Pompeo.

Blinken, de 58 años, fue subsecretario de Estado y viceasesor de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama.

“El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo importante”, declaró Blinken ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en la audiencia del 19 de enero.

Asimismo, expresó: “La realidad es que el mundo simplemente no se organiza por su cuenta. Cuando no participamos, cuando no lideramos, ocurren una de dos cosas: O algún otro país trata de reemplazarnos de una manera que no beneficiará nuestros intereses ni nuestros valores o, lo que podría ser igual de lamentable, nadie toma ese lugar y reina el caos”.

El nuevo secretario de Estado prometió que EEUU se relacionará con el mundo con humildad y confianza, afirmando: “Tenemos mucho trabajo que hacer a nivel interno para proteger nuestra reputación a nivel internacional”, dijo.

Asimismo, Blinken dijo a los legisladores estadounidenses que estaba de acuerdo con algunas iniciativas de política exterior tomadas por el expresidente Donald Trump.

Gobierno interino felicita a Blinken

El embajador de Venezuela ante EEUU, Carlos Vecchio, felicitó a Blinken por su confirmación para este cargo, en nombre del gobierno interino que dirige Juan Guaidó.

“El legítimo gobierno de Venezuela reitera su posición de seguir trabajando conjuntamente con el que ha sido su principal aliado, la Administración de Estados Unidos, por la defensa de la democracia en el hemisferio occidental, la lucha contra las dictaduras en el continente americano, el combate del narcotráfico, el terrorismo internacional, la pandemia y el daño ambiental global”, reseña una nota de la Embajada de Venezuela en EEUU.

Con información de AP