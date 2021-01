AN de Maduro cita a Juan Guaidó para que rinda cuentas - Runrun

Guaidó deberá comparecer ante la Asamblea Nacional el próximo 25 de enero

El secretario general del partido Primero Venezuela y diputado Ángel Guevara informó que la nueva Asamblea Nacional (AN) de Maduro decidió citar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, para que rinda cuentas sobre su gestión durante el periodo 2015-2021.

En entrevista para Venezolana de Televisión, Guevara informó que Guaidó fue citado por la “para investigar acciones perpetradas contra la República”.

“Debe rendir cuentas de lo que ha pasado no solamente como hecho político en la Asamblea Nacional, sino lo que han hecho ellos con el tema de la recuperación de algunos activos de la nación. Eso no se ha convertido o no ha representado algún beneficio a la sociedad venezolana, todo lo contrario, ha sido una especie de vandalaje: se han repartido esa recuperación de activos o incluso recursos que han recibido por parte de algunos organismos internacionales por medio de la ayuda humanitaria eso no se ha visto reflejado en la sociedad venezolana”.

#EnVideo📹| Sec. Gral. de Primero Venezuela en el Edo. Bolívar, Ángel Guevara informó que Juan Guaidó está citado para comparecer ante la AN, el próximo lunes #25Ene para rendir cuentas al país sobre su gestión en el Parlamento Legislativo #VacunasParaLosPueblos pic.twitter.com/sugGv0SOXJ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 20, 2021

Guevara señaló que unas de las primeras personas que la comisión va a investigar es Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo; Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez; y a dirigentes de “otros sectores de la oposición”.

Aseguró que también investigarán el destino de los recursos provenientes de las filiales de Venezuela en el exterior Citgo, en Estados Unidos, y Monómeros, en Colombia. “El país tiene que saber qué pasó con eso y qué es lo que está ocurriendo en este momento con la política internacional”, dijo.

*Con información de TC