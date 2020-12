CIJ emitirá fallo sobre disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo - Runrun

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá un fallo sobre la disputa territorial que mantiene Guyana y Venezuela por el Esequibo desde La Haya, Países Bajos.

A través de su cuenta de Twitter, la CIJ expresó: “El ICJ emitirá su fallo sobre la cuestión de su jurisdicción en el caso relativo al Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 (#Guyana v. #Venezuela) el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 15h (La Haya)”.

Dicho territorio se conoce como Guayana Esequiba en Venezuela, y se divide en varias regiones en la República de Guyana, abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.

En esa zona, la compañía ExxonMobil ha encontrado grandes yacimientos petrolíferos.

Por otra parte, en el comunicado, la CIJ detalla que debido a la COVID-19 solo los miembros de la corte y los representantes de las partes pueden estar presentes en el juicio sobre el Esequibo.

En tal sentido, los demás interesados pueden seguir la lectura del fallo en un live que estará en la cuenta de la CIJ o en la página oficial.

Irfaan Ali, presidente de Guyana, dijo en su juramentación como mandatario en agosto, que el problema territorial se debe solucionar por medio de la CIJ, ya que considera que por la vía extrajudicial es seguir prolongando la pugna.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Judgment on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on Friday 18 December 2020 at 3 p.m. (The Hague) https://t.co/1sRaevUiva. Watch live on @UNWebTV pic.twitter.com/2K6cBQcXzM

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 10, 2020