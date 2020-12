"La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro" y otras perlas de Guaidó este #6D - Runrun

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó rechazó el proceso electoral de este domingo 6 de diciembre convocado por Nicolás Maduro y mencionó que “a pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, el “fraude” y el rechazo había sido evidente.

“El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses”, aseguró Guaidó en un video publicado en su cuenta de Twitter en horas de la noche de este domingo.

Señaló que el chavismo ha perdido “el apoyo popular” y que por eso no se “atreven a convocar elecciones libres”. “Por eso tienen que controlar al arbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre cuando dicen que quien no vota no come”.

Guaidó explicó que el “fraude” se había preparado con días de anticipación tras la designación de nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con “falsos candidatos y falsos opositores”.

“Con cada fraude que han cometido solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional. Saben que jamás ganarían unas elecciones libres”, sentenció.

Consulta popular

Guaidó también se pronunció con respecto a la consulta popular que él impulsa, instando a los venezolanos a participar el próximo 12 de diciembre para rechazar el proceso electoral de este 6 de diciembre con el que el chavismo busca renovar a los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora en la actualidad.

“Estamos obligados a mantenernos de pie, a seguir adelante, a rectificar lo que sea necesario, a movilizar al pueblo de Venezuela, a movilizar la presión internacional, a seguir adelantando soluciones a la crisis, a atender la emergencia humanitaria que traviesa Venezuela”, expresó.

Detalló que el foco de acción debe centrarse en lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. “Hay que movilizar al pueblo de Venezuela a través de la consulta popular, construir alternativas. La censura no será suficiente”.

Recordó que en la consulta popular los venezolanos deben contestar a tres preguntas claves: si rechaza el “fraude” del proceso electoral del 6 de diciembre, si está de acuerdo con una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias, además de la solicitud de ayuda internacional.

“Es necesario que la voz del pueblo siempre se exprese. Necesitamos mantenernos unidos y movilizados. Necesitamos acciones, determinación y más contundencia”.