ESPECIAL | Alianza investigativa presenta mapa de la criminalidad económica con el Corruptómetro - Runrun

Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga y Connectas continúan la publicación de los hallazgos de sus investigaciones con un especial interactivo que recoge los casos de corrupción en Venezuela registrados a lo largo de las dos últimas décadas.

El Corruptómetro es una herramienta que delinea un mapa de la economía del delito, con base en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera del país, como el Ministerio Público, Contraloría General de la República, Asamblea Nacional, tribunales y otros órganos dedicados a la supervisión del manejo de los recursos, bancarios y aduaneros. La herramienta incluye algunas investigaciones sobre graves irregularidades en la gestión de los fondos públicos y datos aportados por reconocidos medios de investigación, como notitia criminis, que no son objeto de escrutinio por parte de autoridades oficiales.

A partir de la base de datos, sobre casos de corrupción en Venezuela, basada en las causas judiciales abiertas en organismos del Estado y fuera del país, el Corruptómetro presenta los cinco (5) mayores casos de corrupción, patrones y montos involucrados. Además, muestra los delitos de corrupción más frecuentes, una comparación con los juicios abiertos en el extranjero y las personas investigadas, tanto en el país como en el exterior. Asimismo, identifica los sectores económicos más golpeados por la corrupción en Venezuela: petróleo, salud, finanzas, narcotráfico, seguridad y alimentación, y los organismos públicos más afectados. Finalmente, el instrumento cuenta sobre una justicia selectiva: el estado venezolano privilegia investigar casos menores de corrupción y silencia la gran corrupción.

Debe aclararse que el Corruptómetro no recoge el universo de todas las denuncias de corrupción existentes porque es un trabajo arduo y perenne, que requiere de un enorme esfuerzo para ubicar la información oficial y verificada, la cual en muchos casos no se encuentra disponible. Invitamos a la sociedad a aportar datos vinculados a procesos o denuncias que aún no hayan sido cargadas a esta herramienta. Confiamos en que esto nos permitirá medir la magnitud de la corrupción, y que al mostrar su creciente tamaño e impacto se convierta en un tema obligatorio de discusión y establecimiento de alternativas efectivas para quienes nos gobiernen.

En septiembre de este año, Transparencia Venezuela, ARI y Connectas publicaron Chavismo INC, una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios, que abultó los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarca diez países.

