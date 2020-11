Trinidad y Tobago: "Toda persona que ingrese de forma ilegal será deportado" - Runrun

El ministro de la Isla advirtió a los venezolanos que residen en Trinidad que si los descubren ayudando a connacionales sin documentos de identidad a ingresar, su permiso será revocado y también serán deportados

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, aseveró que toda persona que ingrese a ese país de forma ilegal o se le descubra en la isla sin documentos será deportado.

“Nuestra prioridad es nuestra población y nosotros tenemos leyes. Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado”, dijo el funcionario en rueda de prensa a propósito de la cuestionada deportación de ciudadanos venezolanos, entre ellos 16 niños, algunos de ellos separados de sus padres, quienes fueron enviados al país en botes, en medio condiciones meteorológicas desfavorables y sin medidas de seguridad.

“Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona ‘indeseable’, y deberá afrontar consecuencias judiciales”, dijo el funcionario trinitario este martes 24 de noviembre en rueda de prensa.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young advirtió a los venezolanos que residen en la isla que si los descubren ayudando a connacionales sin documentos de identidad a ingresar su permiso será revocado y también serán deportados.

Se lavan las manos

Stuart Young, dijo desconocer sobre el caso de los 16 niños venezolanos que fueron deportados de su país hacia Venezuela, aunque afirmó haber recibido el reporte.

Pese a reconocer que supo de las denuncias hechas por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como mandatario encargado de la nación, enfatizó no saber de qué hablaba. Del mismo modo, dijo que desconocía la cantidad exacta de los niños que fueron deportados.

“Entiendo la emoción y cómo la gente trata de manipular la situación. No le corresponde a nadie cambiar la ley para que se adapte a sus sentimientos. Este gobierno siempre ha abordado la migración no nacional con un equilibrio que incluye el aspecto humanitario. No se puede acusar al gobierno de tratar temas migratorios sin un pilar humanitario”, dijo.

Al preguntársele sobre qué sucederá con los menores que regresaron a la isla, la cantidad de venezolanos que han sido deportados y el número que están detenidos, dijo no tener información al respecto.

*Con información de TC y EP