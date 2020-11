La Vinotinto va este #17Nov ante Chile por sus primeros puntos en la eliminatoria mundialista - Runrun

En los ú ltimos 20 partidos ante los australes, Venezuela solo ha ganado en dos ocasiones

Jesús Zambrano

La tan anhelada clasificación para Venezuela al primer Mundial de Fútbol de mayores parece tomar distancia una vez más, quizás pueda ser muy temprano para decirlo, pero las estadísticas y los registros así lo sustentan, no hay selección alguna que haya logrado su cupo luego de tres derrotas consecutivas iniciando las eliminatorias.

Este panorama no es nada alentador y mucho menos teniendo en cuenta que el próximo rival es Chile, una selección que ha sido piedra de tropiezo para la nuestra a lo largo de la historia. Para dimensionar esto podemos contar que de los últimos 20 partidos, Venezuela solo ha podido salir victorioso en par de oportunidades, una en 2001 y otra en 2011, ocasiones nada cercanas.

No es un buen momento para enfrentar a la roja, el ciclo del entrenador luso José Peseiro pareciese tender de un hilo. No ha sido un buen arranque, tres derrotas en tres partidos y como si fuera poco, en eliminatorias mundialistas, donde no se puede ceder mucho terreno. El empalme no se dio de la mejor manera y ha podido afectar incluso en la preparación y en la impronta que debería mostrar la selección con su nuevo estratega, aunque parece que en cuanto a identidad y estilo de juego hemos retrocedido años atrás donde la consigna era defender y probar suerte en ataque.

La selección Venezuela no ha podido celebrar siquiera su primer gol, se ha atragantado ese grito, se ha visto frustrado por carencias ofensivas, por faltas de ideas, por problemas en las transiciones e incluso por el mismísimo VAR. En cambio, en zona defensiva se ha sufrido y mucho, cinco goles han sumado en contra en el marcador, pero con un par de salvedades muy importantes, la presencia del zaguero Yordan Osorio – no pudo estar en la pasada fecha FIFA- que da confianza y seguridad en el fondo y el portero Wuilker Fariñez que levantó su nivel y mostró frente a Brasil brillos de su talento, ofreciendo tranquilidad ante dudas de su titularidad.

Este compromiso se presenta como una oportunidad de oro no solo para reivindicarse ante todo un país, para sacar sonrisas en los rostros de los nacionales, para hacer sentir orgullosos a los migrantes que a donde quiera que vayan posan con su tan característica franela Vinotinto, sino también para levantar pecho y hacer respetar futbolísticamente a una generación que tiene cualidades de sobra para por lo menos competir y porque no, adquirir ese cupo al Mundial de Catar 2022.

La actitud y el compromiso hemos escuchado siempre que no son negociables dentro de la selección, pero teniendo en cuenta que se es colista y no se ha podido sumar, la apuesta debería cambiar. Peseiro debería buscar juego asociativo, transiciones rápidas, aprovechar los costados. Se tienen los jugadores para apelar a ello, mostrar mayor presencia en campo contrario, exprimir ese recurso de Salomón Rondón como un 9 de área.

Contexto

Hay circunstancias dentro de las convocatorias que afectan para bien o para mal al grupo, una de estas las podemos apreciar en la retirada del capitán Tomás Rincón, quién por acumulación de tarjetas amarillas se perderá el partido frente a Chile en Caracas. “El General” es uno de los referentes de la selección y su presencia allí va mucho más allá de portar la cinta de capitán y de colocar la pierna fuerte en el medio del campo, su liderazgo se mide en las conversaciones íntimas con los jugadores, en la confianza depositada en los jóvenes, en su capacidad de dar la cara por los suyos, por estar en las buenas y malas entre otras situaciones, por ello, no se ve tan oportuna su partida pese a que se conoce la realidad en la que se encuentra su club en Italia, Torino FC. En estas oportunidades es donde el liderazgo trasciende y puede dejar huellas y ejemplo preciso de cómo apoyar e impactar a tus compañeros.

Es importante destacar que solo tres jugadores de la actual convocatoria podían repetir, tomando en consideración el histórico partido ganado frente a la selección chilena por los cuartos de final de Copa América en 2011, Tomás Rincón, Roberto Rosales y Salomón Rondón, quedando con opciones solamente “El Gladiador” debido a la lesión de Rosales y la suspensión de Rincón.

Es una noción de lo rejuvenecida y renovada que está la Vinotinto. Curiosamente no solo deportivamente, sino también logísticamente ya que la situación atípica a la que nos ha llevado la pandemia de COVID-19 ha permitido que la capital del país, por facilidad y condición de gramado más que por condición general del estadio. Luego de 17 años de ausencia de competición oficial, albergue una vez más a su selección. Dato no menor, pues el estadio Olímpico de la UCV fue el escenario donde Venezuela debutó en eliminatorias por allá en el año 1965.

Este martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde hora local, Venezuela en compañía de los jóvenes talentos que vienen pidiendo oportunidad a través del buen rendimiento en cada uno de sus clubes, tendrá una difícil tarea, vencer por primera vez en suelo patrio a Chile, una selección que viene de ganar en condición de local 2 a 0 frente a Perú.