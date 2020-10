PasandoLaCuarentena | Opciones para un fin de semana entretenido en casa - Runrun

View this post on Instagram

#CASAECHEO, PLAYA VOL. 2 Wenas, wenas, wenas, como va ese martes? . Listos para el finde? pues les cuento que ha llegado el viernes para ponernos ese traje de baño al que le prometemos pasar todo el día con la barriga adentro, sacar las cholas que son aunque se les salga la cuerdita cuando pisamos una piedra, porque nos vamos todos a esa playa a donde no llegan los panas con la maleta full de cornetas, donde podemos sacudir la toalla como una bandera y le pedimos al señor de las ostras que cuente de nuevo las que nos comimos mientras peleamos con el pana que dejó el yesquero, esperamos ese atardecer que se pone frío como antesala al glorioso momento de lavarnos los pies con el agua de la cava y estiramos el paño sobre el asiento para hacerle creer al dueño del carro que no se va a llenar de arena. . El señor Gilberto dice que el sobrino anda en una de lavar carros, así que el que quiera dejar su nave aquí para hacerle un cariñito que avise para saber cuanto Carnu tienen que comprar. . Aviso: Después del alcabala no entra más WIFI, si van a querer rompecolchón traigan su papel toilette . Cuántos somos? quién lleva que? Y con quién vas? Etiquetando a los panas pa’ este viernes ☺