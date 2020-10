Foro Penal Venezolano contabiliza 359 presos políticos en el país - Runrun

El Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó un total de 359 presos políticos en el país, en su último reporte de este martes, 6 de octubre.

A través de la red social Twitter, el Foro Penal Venezolano detalló que de esas 359 personas, 335 son hombres y 24 son mujeres.

También, la instancia de los derechos humanos detalló que el número de presos políticos civiles es de 232 y 127 son funcionarios militares.

Por otra parte, el FPV señaló que de la cifra total, dos de los presos políticos son menores de edad.

El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en Twitter que esta actualización se envió a Luis Almagro, secretario general de la OEA y al Consejo de DDHH de la ONU.

El Foro Penal señaló que desde el año 2014 se han registrado 15.621 detenciones políticas en Venezuela y que ese organismo ha asistido a más de 12.000 detenidos.

Asimismo, además de los presos políticos, el FPV señaló que al menos 9.000 personas “siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de libertad”.

#6Oct 359 es el número de #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal de esta semana remitida a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights /// 359 #politicalprisoners in #Venezuela according to @ForoPenal updated list pic.twitter.com/bKDhZdOwcz

— Alfredo Romero (@alfredoromero) October 6, 2020