EEUU ofrece recompensa por la captura de Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez - Runrun

El Departamento de Estado de EEUU anunció este miércoles, 30 de septiembre, una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que facilite la captura de Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez.

Motta Domínguez fue designado en junio del 2015 como presidente de la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) en Venezuela y, posteriormente, ese mismo mes, fue nombrado ministro de Electricidad.

Por su parte, Lugo Gómez, fue Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianza Estratégica en el Ministerio de Electricidad y director de Compras de Corpoelec bajo Motta Domínguez.

Según recuerda el Departamento de Estado, el 27 de junio de 2019 Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron imputados por “conspiración para cometer lavado de activos y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida”.

De acuerdo con la acusación contra los funcionarios, estos supuestamente “otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio”.

A su vez, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU, designado por el gobierno interino, consideró que ambos exfuncionarios “profundizaron crisis eléctrica en Venezuela para impulsar un esquema de lavado de dinero”.

“La crisis eléctrica y los apagones que hoy angustian a nuestros hermanos venezolanos tienen como responsables a Maduro y su mafia”, añadió Vecchio.

We're offering up to $5 million each for information leading to the arrests and/or convictions of two indicted former Venezuelan public officials. We are working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020