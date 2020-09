PasandoLaCuarentena | Programación cultural para el fin de semana - Runrun

View this post on Instagram

SALSA EROTICA VOL. 2 Ajá, Eso es poniéndose pepito, la gomina, el talquito, el perfume arrebatador y los zapatos de cacería que llegó la noche de seguir el ritmo con el anillo, cerrando los ojos, poniendo trompita, y meneando los hombritos de una lado pa' otro, para sentir esa hermosa poesia lírica al ritmo de las congas que nos tocan el corazón. Será la noche para honrar esas mágicas madrugadas bailando esa última pieza con el piso empegostado, las luces prendidas y el barman esperando que cierres la cuenta. Soñar esas siestas maravillosas con el cachete pegado a la ventana que tantas paradas nos hicieron perder. . El señor Gilberto dijo que esta no se la pelaba, así tranquen bien su carro y avisen cuando vayan llegando que el maestro pidió permiso porque le va a dar clases de baile a toda la fiesta para que no bailen como unos sifris. . Saliendo el payaso y soltando la risa; Entren que caben cién, Montándose sin empujar que hay puesto y paga el de atrás, zapateando que los vecinos no están. Quien dijo miedo? quien trae que? . pdt: Si su hija llora, es un por un chofer sénora!