Maikel Moreno sobre informe de la ONU: "Es un mecanismo de agresión" - Runrun

Foto: EFE

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), condenó este lunes, 21 de septiembre, el informe presentado por la Misión Internacional de la ONU, sobre los derechos humanos en Venezuela.

Durante una rueda de prensa, Moreno expresó: “Esta nueva misión supuestamente independiente se ha convertido en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los Derechos Humanos en el país”.

Moreno recordó que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, Michell Bachelet, “ha tenido la oportunidad de asistir a los centros de reclusión donde se encuentran los detenidos, pudiendo constatar el respeto a Derechos Humanos”.

“Los magistrados que integran la más alta institución del magisterio declaramos que rechazamos el informe del 16 de septiembre. La elaboración del este documento, no es parcial. Ese informe carece de fundamentos contundentes, incumple en la transparencia, no tiene verificación de los supuestos agraviados expuestos en el mismo”, añadió en su declaración.

A juicio de Moreno, el informe de la ONU “carece de las condiciones necesarias”, puesto que la Misión no estuvo dentro del territorio vebezolano. Según él, el documento se realizó con “testigos promovidos de manera anónima y unilateral incumpliendo el principio de transparencia. No vislumbra la situación jurídica de los agraviados su labor no fue promovida por la mayoría de los conglomerados de los Estados partes de la ONU careciendo de la legitimidad necesaria para sostener este tipo de documentos”.

También, aseguró que desde el Grupo de Lima se “pretende usar la garantía de los derechos humanos, como herramienta política en contra de la consolidación de paz en Venezuela”.

Según Moreno, con este informe “pretenden” agredir en nombre de los DDHH la “credibilidad de la institucionalidad y del Gobierno que preside democráticamente el presidente Nicolás Maduro”.