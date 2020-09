Freddy Guevara: No seré candidato de ningún tipo de fraude - Runrun

Guevara salió de la Embajada de Chile después de 3 años de vivir allí como refugiado

El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (VP-Miranda) aseguró que no será candidato de “ningún tipo de fraude”, al salir de la embajada de Chile. El parlamentario estuvo refugiado en la embajada desde septiembre de 2017.

Sale @FreddyGuevaraC de la Residencia del Embajador de Chile pic.twitter.com/DVLjMXHVBV — Osmary Hernandez (@osmarycnn) September 9, 2020

A las afueras de la embajada, Guevara ofreció declaraciones a la prensa donde indicó que todos los dirigentes opositores han sido “amenazados” para que participen en las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre. “No soy candidato, no seré candidato de ningún tipo de fraude”, ratificó.

El diputado señaló que decidió salir de la embajada de Chile -tras un “indulto” otorgado por Nicolás Maduro- para seguir “luchando por Venezuela”, aunque dijo que algunos de sus familiares le recomendaron quedarse allí.

“Es un deber moral luchar por Venezuela y asumir los riesgos. Yo no pido a nadie inmolarse, yo decidí entrar a la embajada porque no creo qué hay que darle más rehenes a la dictadura”, indicó.

Igualmente dijo que en 2017 no reconoció a Maduro al irse a la Embajada por protección, “sino que había una realidad y es que habían decidido meterme preso”. Por lo cual dice que pasa lo mismo ahora, no reconoce el indulto. “No se trata de aceptar o no, se trata de que la dictadura por ahora no va a meterme preso”.

“Romper la unidad”

Freddy Guevara criticó nuevamente la decisión del exgobernador Henrique Capriles Radonski y del diputado Stalin González (Distrito Capital) de participar en las elecciones legislativas.

“El costo de romper la unidad y convalidar una farsa es muy alto. No comparto esta decisión que han tomado, se lo dije a Stalin que es mi amigo. Cuba, Irán y Turquía participan allí y quieren esas elecciones, eso no puede ser bueno para Venezuela”, expresó.

También dijo que al final el pacto unitario, presentado por el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó, “salió fortalecido”. “Con los hechos demostraremos qué hay que luchar y que vale la pena”, agregó.