Javier Bertucci presentó Alianza Democrática con 5 partidos - Runrun

Bertucci invitó a Henrique Capriles a unirse a su alianza, debido a que este también consideró necesario participar en las parlamentarias

Javier Bertucci, pastor evangélico y dirigente político, presentó este martes, 8 de septiembre, una Alianza Democrática con cinco partidos para participar en las elecciones parlamentarias.

Durante una rueda de prensa, Bertucci indicó que esta Alianza Democrática la conforman Acción Democrática (AD), Copei, El Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresista.

Asimismo, indicó que todas estas organizaciones irán en unidad en las 78 circunscripciones para las elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre.

“Esta Alianza no solamente está conformada para las parlamentarias, sino que es una alianza que persigue una ruta de salida, dándole opciones al país para salir de este conflicto terrible”, dijo.

A su juicio, poner “de acuerdo a dos partidos histórico” como Copei y AD, así como poner de acuerdo a dos excandidatos presidenciales, refiriéndose a Henri Falcón y su persona.

“Esta Alianza se levanta frente al egoísmo y la división lamentable que vive la oposición venezolana”, aseguró.

Desde la perspectiva de Bertucci, la unidad de la oposición es “imprescindible” para cumplir estrategias a mediano plazo y “darle respuestas al país”.

“Estamos frente a la única alianza electoral que se está presentando en estas elecciones. Estamos frente a una alianza que puede y tiene el poder de defender el voto en estas elecciones, con todas sus estructuras, en todo el territorio nacional”, añadió.

Mensaje a Capriles

Bertucci envió un mensaje a Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, por anunciar su participación en este proceso electoral, pautado para el 6 de diciembre.

“Lo más sensato es que lo hagamos juntos. Estamos aquí desde hace rato, organizando esto hace meses atrás y hemos dicho al país que la ruta es democrática, electoral y constitucional”, añadió.

Para Bertucci, es una “grata noticia que hermanos de la oposición quiera participar”, por lo que invitó a Capriles u otro a unirse.

“Con los brazos abiertos estamos para acá a recibirlos, sin ningún problema, sin egoísmo, sin ningún tipo de complejo. Estamos abiertos a una alianza, en este caso con el hermano Capriles”, sumó.

Llamado a otros factores

Según Bertucci, es posible “llegar a un entendimiento” y poder, no solo sumarse, “sino conformar una alianza mucho más grande y mucho más fuerte, y poder ganarle al gobierno la Asamblea Nacional”.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados. De ninguna manera. No vamos a ceder espacios que podemos pelearlos y podemos ganarlos. No vamos, de forma estéril, a entregarle una AN a un gobierno que es minoría”.

El pastor advirtió que quienes se abstienen solo “colaboran con el gobierno en su deseo de apuntalarse en el poder”.

A juicio de Bertucci, la Asamblea Nacional es la única institución que puede tener la oposición en estos momentos, por lo cual no se puede dejar perder.