PasandoLaCuarentena | GBG Arts presenta su primera exposición virtual - Runrun

TIEMPOS DE ESPERA es un proyecto de diálogo. Es una mirada silenciosa, apaisada, donde la captura de lo transitivo se ha convertido en un espacio denso, sinuoso, alargado. Todos los artistas que participan y acompañan esta iniciativa, son creadores con los que estaba trabajando o con los que me encontraba por iniciar nuevos proyectos curatoriales en el complejo curso del año 2020. Es probable que ya habituados a las suspensiones de las trayectorias y a la obstaculización constante del curso de cualquier acontecimiento en la Venezuela de las últimas décadas, también hayamos desarrollado una capacidad especial para avivar la redirección de las fuerzas que potencian y alimentan el fluir de nuestras necesidades. Fue por ello que los convoqué y aceptaron. Nos amoldamos a las estrategias más sencillas que tenemos a mano: el montaje sobre el muro del Instagram y el despliegue museográfico en las paredes transitivas de las redes sociales. Allí estaremos extendiendo la comunicación de sus investigaciones, los desplazamientos de esas heridas de la materia que se abren paso en sus talleres, en los espacios habitables donde siempre trabajan. Esta muestra es un cruce potencial entre la espera y el tiempo. Aguardamos, pero hacemos, develamos lo que no se detiene en el camino de tantas imposibilidades. En la selección de las imágenes también están sus palabras, es el empalme de las miradas, el contrapunto de eso que construimos mientras todo va sucediendo o cuando nada sucede. En esta intersección la obra y sus funciones se dislocan, surgen como la expresión solitaria de un duelo invisible, incertidumbres de un tiempo —este tan extraño que vivimos— que ha disociado al arte y sus funciones, desconfigurando el orden de todo lo conocido. Frente al abismo tejemos algunos hilos de avanzada y resistencia, de preguntas y bifurcaciones. Es tan solo el pequeño gesto de un intercambio, para saber que a pesar de todo estamos; y que la imagen, al igual que la vida, nunca se detiene. Lorena González Inneco @lorenamatilde _____ #TiemposDeEspera #LorenaGonzálezInneco #GBGArts