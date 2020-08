[CARTA] María Corina Machado informa que no logró una articulación con Juan Guaidó - Runrun

La dirigente política recordó que a Guaidó le quedan 120 días “para hacer lo que no se hizo en 17 meses”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, se pronunció tras reunirse con el presidente encargado Juan Guaidó, para informar que no lograron una articulación.

En un video publicado en Twitter, Machado manifestó que tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta de Guaidó, pero ocurrió todo lo contrario.

“Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no”, añadió la dirigente.

También, señaló que Guaidó le planteó hacer una nueva consulta, pero ella considera que ya no hay que hacer nuevas consultas, pues ya se hizo una el 16 de julio del año 2017.

“No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro, a través de farsas electorales, o la permanencia indefinida del gobierno interino, a través de consultas plebiscitarias”, señaló.

A juicio de Machado, existe una opción alternativa para la liberación de Venezuela. “Es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable que se deslastre de cómplices y corruptos, y sostenido en el espíritu libertario e idoblegable de los venezolanos”, añadió.

Machado señaló que a Guaidó le quedan 120 días “para hacer lo que no se hizo en 17 meses”.

“La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal, ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos”, sentenció.

Recalcó que su posición es enfrentar “cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad”.

Sobre mi reunión con el Presidente interino, @jguaido: pic.twitter.com/V6qT1K0zQy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 29, 2020

Carta de Machado a Guaidó

En una misiva que la dirigente compartió en su cuenta de Twitter, explica con detalle los motivos por los cuales no llegó a un acuerdo final con Guaidó.

“Después de 17 meses como Presidente interino, insistes en proponer un Gobierno de Emergencia Nacional. Pero, Juan, tú eres el gobierno de emergencia nacional o, por lo menos, has debido serlo”, señaló.

Desde su perspectiva, en referencia a Guaidó, hay oportunidades que se han perdido. “El país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir. Esa tarea se limitaba a salir del régimen”, dijo.

“El tiempo desperdiciado ha provocado retrocesos: así como varios países que votaron por activar el TIAR hoy están revisando su decisión, hay algunos de los 60 países que te reconocieron como Presidente interino, que están planteando falsas soluciones con diálogos imposibles o elecciones con las mafias en el poder”, añadió la dirigente.

Señaló además que una de las trabas que ha tenido Guaidó es la “presencia de grupos o individualidades que han hecho mucho dinero de la mano del régimen y que han infiltrado o financiado a actores de la oposición”.

“La dura realidad es que el cese de la usurpación como objetivo irrenunciable pretende ser neutralizado, y algunos de los dirigentes y partidos con los cuales tú operas se han movido hacia una posible participación en las elecciones fraudulentas del régimen, que tienen como propósito prolongar la permanencia de Maduro en el poder, y por lo tanto, la agonía de los venezolanos”, cuestionó.

En cuanto a aquella propuesta de consulta que le hizo Juan Guaidó a María Corina Machado, esta enfatizó en que no es posible “sustituir una ruta por acciones espasmódicas para dar la impresión de estar en movimiento”.

“¿Cuál es el propósito de esta consulta? ¿Cuáles sus consecuencias? El país fue consultado el 16 de Julio de 2017; allí está un mandato incumplido. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Sería un engaño pretender volver a consultar lo ya consultado para colar la prolongación de tu condición de Presidente interino de manera indefinida. Ni es sano, ni es ético y no lo acompañaríamos”, sumó.

Y para culminar, añadió: “Juan, el país sabe que nos destruye un régimen criminal, y por eso, al país no hay nada más que consultarle. El país también sabe que estos criminales no salen con votos”.