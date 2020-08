Escasez de gasolina en Bolívar y Lara impulsa el bachaqueo - Runrun

Entre 3 y 5 dólares venden el litro de gasolina en varios estados del país

La escasez de gasolina se agudiza en toda Venezuela y principalmente en los estados Bolívar y Lara. El desabastecimiento de combustible en Ciudad Guayana, Upata, e incluso en El Callao impulsa cada vez más los precios el mercado negro, lo que ha obligado a varios ciudadanos a comprar gasolina por un mínimo de 3 dólares por litro.

La situación ha generado largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, sean bombas subsidiadas o no, la realidad es que hay poco carburante para satisfacer la demanda del parque automotor debido a la poca o nula producción de combustible en la refinería El Palito.

Una nota publicada en el portal Correo del Caroní afirmó que conforme se agudizan las posibilidades de abastecerse directamente en una estación de servicio, subsidiada o dolarizada, también aumentan el precio de reventa.

“A mí me la vendieron en 3 dólares, pero una vecina compró a 4 dólares. En mi caso no tengo muchos negocios cerca a los que me pueda ir caminando para comprar comida, agua, medicinas, productos de limpieza, de higiene, lo que uno necesita. Necesito moverme en carro, y lo hago casi que una vez a la semana, trato de hacer todo en un mismo sitio o que me quede todo cerca. Por mi zona tampoco pasan autobuses, e igual no me voy a montar en uno porque los he visto y allí no hay ningún distanciamiento”, dijo Ofelia Morales a Correo del Caroní.

En Bolívar, la reventa de puestos o permitir el paso sin pasar hasta una semana esperando despacho, es un negocio que llevan a cabo militares y civiles. Conductores comentaron a CDC que los puestos en cola los venden en 10 dólares. Esta es la misma tarifa que pagarían a funcionarios militares para ingresar a las estaciones de servicio sin hacer cola.

De acuerdo con el Observatorio Popular de la Gasolina que lleva Primero Justicia a nivel nacional, hasta el 13 de agosto el precio en el mercado negro en promedio oscilaba entre 2 y 3.5 dólares.

Regresó el bachaqueo

En Barquisimeto, estado Lara, los conductores tenían hasta 12 días haciendo cola en las estaciones de servicio para intentar surtir sus vehículos. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional los desalojaron del lugar sin darles ninguna explicación.

La información revela que los militares amenazaron a los conductores con remolcar sus carros o multarlos con 2 petros, sanciones que no están establecidas en la normativa legal vigente.

En el estado Lara regresó la venta ilegal de gasolina -conocida como bachaqueo- de todas las formas posibles, incluso a través de grupos de WhatsApp, donde las personas que la ofertan hacen entrega delivery de los litros del carburante necesario

En días recientes, Carmen Meléndez, gobernadora de Lara declaró a los medios de comunicación que a la región no estaba llegando gasolina porque los propietarios de las bombas estaban en mora con las empresas de suministro.

En el Zulia la situación es la misma

La venta del carburante en el mercado negro se ofrece sin ninguna regulación ni control en las calles de la ciudad, mientras que las estaciones de servicio lucen desiertas. En Maracaibo los vendedores piden entre 2.5 y 3 dólares por litro.

Sectores como Ziruma y todo el corredor vial La Guajira, en los suburbios ubicados detrás del Club Gallego, puede observarse a los “pimpineros” que venden la gasolina en presentación de cinco litros.

Posible aumento en los precios

El portal Petroguía informó el miércoles 19 de agosto que el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está estudiando incrementar el precio de la gasolina subsidiada, ubicada actualmente en BsS 5.000, ya que los fondos para poder desmontar ese sistema de pagos no han sido encontrados todavía para ser canalizados al sistema patria de forma directa.

Cuando se implementó el esquema a dos bandas para la venta de gasolina, la subsidiada entonces tenía un precio de dos céntimos de dólar por litro, pero en la actualidad se ha reducido al menos en un 50% por la devaluación del bolívar.

Hasta finales de julio, alrededor de 90% de la venta de gasolina en Venezuela se estaba realizando principalmente a los precios subsidiados para particulares y gratuita para transportistas de transporte público y de carga; proporción que se ha disminuido a la mitad porque Pdvsa restringió el suministro a las bombas con precios subsidiados.

*Con información de Correo del Caroní y TalCual