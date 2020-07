Gobierno de Maduro otorga arresto domiciliario a 2 directivos de Citgo presos en Venezuela - Runrun

El gobierno de Nicolás Maduro otorgó arresto domiciliario a Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, directivos de Citgo que habían sido detenidos en 2017, informó vía Twitter el exgobernador estadounidense Bill Richardson.

“Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo han sido liberados de prisión y se les ha otorgado arresto domiciliario en Venezuela. Este es un primer paso positivo e importante”, tuiteó.

Richardson manifestó su agradecimiento con Nicolás Maduro y el vicepresidente Jorge Rodríguez “por este gesto y por continuar participando en el diálogo productivo sobre los detenidos estadounidenses que comenzó a principios de este mes”.

A principios de julio, Richardson y su equipo viajaron a Venezuela en una misión humanitaria privada.

Cárdenas y Toledo son dos de los seis ejecutivos petroleros de Estados Unidos detenidos en 2017 por el gobierno de Maduro por supuestos actos de corrupción.

