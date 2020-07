Carta dirigida al Fondo Mundial contra la Tuberculosis, VIH-SIDA y Malaria - Runrun

Secretaría, Junta de Gobierno y Panel de Revisores Técnicos Independientes,

Estimados todos,

Nosotros, las organizaciones académicas y de la sociedad civil, y los ciudadanos que individual o colectivamente llevan a cabo actividades relacionadas con la respuesta al paludismo en Venezuela, le pedimos que atiendan nuestras preocupaciones respecto de la actual solicitud de financiamiento de Venezuela. Como sociedad civil, tenemos una participación limitada y estamos cuestionando algunos de los aspectos técnicos que hemos visto en las versiones preliminares de la propuesta de solicitud de financiación.

No entendemos cómo el Fondo Mundial no invitó a los miembros de la sociedad civil a participar en el desarrollo de la solicitud de financiamiento de la malaria, particularmente en ausencia de un Mecanismo de Coordinación de País (MCP). Venezuela tiene un entorno político y social polarizado; se considera un entorno operativo desafiante y está siendo seleccionado para recibir fondos del Fondo Mundial debido al mayor resurgimiento de la malaria en el hemisferio occidental en el siglo XXI. El país está sufriendo una Emergencia Humanitaria Compleja y se invitó principalmente a los organismos del sistema de las Naciones

Unidas a liderar un proceso que, desde nuestro punto de vista, debería ser dirigido por una comisión venezolana de expertos en malaria y las instituciones de la sociedad civil.

Tememos que este cambio en las políticas del Fondo Mundial obstaculice el impacto potencial y la falta de independencia y transparencia. Además, existen muchas lagunas en materia de políticas de salud de la OMS para el control y la eliminación de la malaria en entornos con Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum; Venezuela ha abordado esos retos antes y todavía tiene la experiencia técnica para hacerlo.

Como miembros de la Sociedad Civil Venezolana instamos a los cuerpos de decisión del Fondo Mundial a tener en cuenta diversas pruebas sobre la situación de la malaria en el país, de las organizaciones de la sociedad civil (aquí). El número oficial de casos notificados representa sólo una pequeña fracción de la carga malárica en el país – esta es una versión diferente de los datos de malaria oficialmente reportados.

Como sociedad civil, nos gustaría solicitarle a la Secretaría, a la Junta de Gobierno del Fondo Mundial y al Panel de Revisores Técnicos Independiente que consideren la posibilidad de apoyar la creación y funcionamiento de un Comité Independiente de Supervisión para la malaria, fuera del control del gobierno y de los organismos de las Naciones Unidas, que pueda supervisar y prestar apoyo técnico sobre la respuesta a la malaria en las circunstancias actuales. En este comité, todos los grupos podrían sermiembros, pero los datos deben ser compartidos y las decisiones deben basarse en evidencias técnicaslocales y/o globales. Los riesgos son enormes y todos debemos mantener un alto nivel de compromiso con la transparencia.

Atentamente

Academia Nacional de Medicina. Sociedad Venezolana de Salud Pública

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

Sociedad Venezolana de Infectología

Alianza Venezolana por la Salud. Red Defendamos la Epidemiología

Centro Nacional de Bioética (CENABI) Asociación Civil Impacto Social (ASOCIS)

Asociación venezolana para la conservación de áreas naturales (ACOANA)

Sociedad Parasitológica Venezolana (SPV)

Dr. Pablo Pulido M., Ex Ministro Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Dr. Rafael Orihuela, Ex Ministro Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Dr. Carlos Walter V., Ex Ministro Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Dr. José Félix Oletta L., Ex Ministro Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Dr. Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Dr. Julio Castro M., Especialista en Medicina Interna e Infectología, Instituto de Medicina Tropical,

Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Dra. Carmen Teresa Fernández, Especialista Enfermedades Tropicales, Instituto de Medicina Tropical,

Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Dra. María Eugenia Landaeta, Jefe de Servicio de Infectología. Hospital Universitario de Caracas,

Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Dr. Leopoldo Villegas A., Director Asociación Civil Impacto Social (ASOCIS)

Dra. Mariapia Bevilacqua, Presidente Asociación venezolana para la conservación de áreas naturales

(ACOANA).

Dr. Leidi Herrera Cabrera, Presidente Sociedad Parasitológica Venezolana (SPV)

Contacto: Alianza Venezolana por la Salud