VP rechaza señalamientos publicados por The Wall Street Journal - Runrun

La organización política Voluntad Popular (VP) se pronunció este sábado 27 de junio, a propósito de las revelaciones publicadas por el diario estadounidense The Wall Strret Journal que señalan a Leopoldo López, coordinador nacional de la tolda política naranja, como el presunto responsable de la contratación de mercenarios para derrocar a Nicolás Maduro.

VP difundió un comunicado en el que rechaza los señalamientos publicados por el rotativo estadounidense y lamenta que éste sirva de eco para el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo ministro de Información, Jorge Rodríguez, ha acusado al partido político de López de estar detrás de la llamada Operación Gedeón y de ser un grupo paramilitar.

#ComunicadoVP: La violencia y el asesinato están únicamente del lado de la dictadura Lee el comunicado completo aquí ⬇️https://t.co/oEfaB3iELw pic.twitter.com/gWKrGfkMPk — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) June 27, 2020

«El pasado 26 de junio, el periódico Wall Street Journal publicó una serie de acusaciones contra los líderes de nuestra organización política que, sin duda alguna y de la manera más diáfana, calificamos como carentes de todo sustento real», se lee en el comunicado de VP.

La tolda política aprovechó la ocasión este sábado 27 de junio, Día del Periodista en Venezuela, para desmarcarse de lo publicado por The Wall Street Journal y calificó los señalamientos de la publicación de ser «especulaciones malintencionadas».

«Es lamentable que en esta hora crítica de la lucha a favor de la libertad y de la democracia en Venezuela, la dictadura y su aparato de propaganda encuentre eco en voces que están llamadas a informar y mostrar hechos reales, más allá de especulaciones malintencionadas que, lejos de tener la verdad como norte, se rigen bajo una lógica de intereses políticos particulares», agregó Voluntad Popular en el comunicado.

Este sábado, Rodríguez acusó, una vez más, al presidente interino, Juan Guaidó -miembro de la tolda política naranja- de estar detrás de un plan para, presuntamente, asesinar a Maduro e hizo mención a la publicación de The Wall Street Journal y The Washington Post.

López, por su parte, aseguró mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que los señalamientos publicados por el diario estadounidense son falsos y carecen de pruebas.

«Ayer @WSJ sin fundamento ni pruebas publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona completamente falsas. Además, me acusan sin presentar ningún tipo de pruebas. Y no las presentan porque simplemente no existen», escribió el líder de Voluntad Popular en su cuenta de la red social.