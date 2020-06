ReporteCoronavirus | Las 10 noticias más importantes hasta la mañana del #25Jun - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las 10 noticias más importantes para que te mantengas al día sobre el COVID-19 en todo el planeta.

El coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran muertes diariamente por personas que se contagian y cifras más importantes.

La Torre Eiffel reabre tras un cierre de más de tres meses por la pandemia

La Torre Eiffel volvió a acoger turistas este jueves después de haber permanecido más de tres meses cerrada por la pandemia de coronavirus, ante la que se han aplicado nuevas medidas de seguridad para minimizar los riesgos.

El monumento parisino se había despedido del público el pasado 13 de marzo por un periodo indefinido. Hoy, y al ritmo de una pequeña batucada, regresó a la actividad aunque todavía de manera parcial.

El 42 % de los habitantes del principal brote austríaco tiene anticuerpos

El 42,2 % de los habitantes de Ischgl, una estación de esquí en el Tirol austríaco que en marzo fue uno de los principales focos de coronavirus en Europa central, han desarrollado anticuerpos contra la COVID-19, el nivel más alto conocido hasta ahora en la población de un lugar determinado, informaron este jueves los médicos responsables del estudio.

A finales de abril fueron realizadas pruebas de anticuerpos entre un 80 % de los cerca de 1.900 habitantes de esta pequeña localidad, conocida como la “Ibiza de los Alpes” por sus fiestas al margen de las pistas de esquí.

Londres establecerá puentes aéreos con países como España el 4 de julio

El Reino Unido establecerá a partir del próximo 4 de julio “puentes aéreos” con destinos vacacionales populares y considerados de “bajo riesgo” respecto al coronavirus, como España, Francia, Italia, Grecia o Alemania, publica hoy el diario británico The Telegraph.

El periódico precisa que el Gobierno que dirige el conservador Boris Johnson prevé presentar este fin de semana un plan de tres fases encaminado a reactivar los sector aéreo y turístico, entre los más castigados por la pandemia de la COVID-19.

Japón da luz verde a ensayos clínicos de vacuna genética contra la COVID-19

La farmacéutica nipona Agnes anunció este jueves que comenzará a probar la próxima semana en humanos una potencial vacuna genética contra la COVID-19, con el objetivo de poder producirla a gran escala en 2021.

La farmacéutica iniciará los ensayos clínicos tras obtener la autorización de un panel de expertos sanitarios del Hospital Universitario de Osaka (oeste de Japón), que colabora en el proyecto, y después de haber probado con éxito la vacuna en ratones, según informó en un comunicado.

Francia hará test sistemáticos para detectar “focos latentes” de la COVID-19

El Gobierno francés anunció este jueves que hará test sistemáticos y voluntarios a la población en zonas consideradas de riesgo para identificar posibles focos latentes de la COVID-19.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicó en una entrevista en el diario “Le Monde” que la fase de experimentación comenzará en la región parisina antes de extenderse a otras zonas de Francia en función de la respuesta que reciban por parte de la ciudadanía.

España se centra en la prevención ante el temor de más brotes de contagio

El Congreso español aprueba este jueves el conjunto de normas de prevención y lucha contra el coronavirus que rigen después de que el domingo pasado terminara el estado de alarma, con la atención puesta en los brotes de los últimos días, localizados y controlados por el momento, pero con el temor de que se multipliquen.

El decreto ley de medidas, aprobado por el Gobierno, se aplica desde el 21 de junio, cuando ya se permitió la circulación libre por todo el país y se reabrieron las fronteras con el espacio Schengen (con Portugal y otros países será el 1 de julio), después de tres meses de restricciones severas de movilidad para frenar el contagio.

Expertos expresan dudas sobre los test de anticuerpos de COVID-19 en R. Unido

Los test de anticuerpos a disposición de los empleados sanitarios y cuidadores del Reino Unido carecen de una fiabilidad adecuada, según alertaron expertos médicos en una carta divulgada este jueves en el British Medical Journal (BMJ).

El Gobierno británico anunció el pasado mes la adquisición de 10 millones de pruebas de anticuerpos y pidió a las organizaciones del Servicio sanitario público de este país (NHS) así como a las residencias de ancianos que los pusieran a disposición de sus empleados.

Los muertos por COVID-19 en Honduras se elevan a 417 y contagios suman 14.517

Honduras registró este miércoles doce muertes a causa de la COVID-19, con lo que la cifra se elevó a 417 decesos, y el número de casos confirmados ya asciende a 14.517, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El país centroamericano realizó en las últimas horas 1.260 pruebas, con las que se detectaron 628 nuevos contagios del coronavirus SAR-CoV-2, causante de la COVID-19, lo que representa un acumulado de 14.517 casos, indicó el organismo hondureño en cadena de radio y televisión.

Estados Unidos roza el récord de nuevos contagios diarios con más de 35.000

Estados Unidos sumó este miércoles unos 36.000 nuevos contagios de coronavirus, una cifra récord muy parecida a las registradas a finales de abril, durante el pico de la pandemia en la región de Nueva York.

Al no existir un recuento uniforme, los números difieren entre las distintas fuentes, pero según The Washington Post este fue el día con más contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que The New York Times dijo que fue el segundo, detrás del 24 de abril.

Argentina ronda los 50.000 casos de COVID-19 y tiene 433 contagiados en UCI

Argentina acumuló este miércoles 49.851 casos de coronavirus tras reportar un nuevo récord diario de contagios de coronavirus (2.635 nuevos positivos) y con 433 pacientes internados en cuidados intensivos.

Así lo confirmó en su reporte vespertino el Ministerio de Salud, que informó que en las últimas 24 horas murieron 38 personas a causa de la pandemia de COVID-19, que hasta el momento dejó 1.116 fallecidos en el país.

Información de EFE

Lee el reporte anterior: