Jorge Rodríguez: Trump y Duque utilizaron narcotraficantes para asesinar a Maduro - Runrun

Rodríguez mostró el testimonio de Alejandro Sequea, quien habría participado en la llamada Operación Gedeón y afirmó que los presidentes de Colombia y EEUU utilizaron narcotraficantes en dicha operación contra Maduro

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró este martes 12 de mayo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario colombiano, Iván Duque “utilizaron narcotraficantes para asesinar” al gobernante Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez acusó a Duque de “mentir” sobre su lucha contra el narcotráfico en Colombia, calificando sus palabras como “una tremenda mentira e hipocresía palmaria”.

“Cuando ese señor ha dicho que usted hace las cosas de frente, nosotros decimos que. Usted está mintiendo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”, sentenció.

Se refirió también a que Duque dijo el año pasado que daría con la captura del narcotraficante alias “Doble Rueda”, pero Rodríguez afirmó que no ejecuta dichas acciones.

“La DEA es vecino de la finca de “Doble Rueda” en la península de La Guajira y ve cómo entran y salen camiones cargados de droga para salir a uno de los puertos colombianos hacia el Pacífico y el Caribe y no hacen absolutamente nada”, dijo Rodríguez

Con respecto a Trump, Rodríguez mostró las supuestas pruebas que demuestran su relación con el gobierno de Duque y el narcotráfico

“En esta operación para agredir a Venezuela, para asesinar al presidente, Iván Duque y la Administración de Donald Trump utilizaron narcotraficantes para proveer todos los elementos logísticos” contra Maduro, dijo.

Según Rodríguez, con esta operación se pretendía asesinar a Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, entre otros funcionarios chavistas.

Testimonio de Alejandro Sequea

A propósito del supuesto contrato firmado por el exBoina Verde Jordan Goudreau y el presidente encargado Juan Guaidó, Rodríguez presentó el testimonio del “desertor” Alejandro Sequea.

“Antonio Sequea, un desertor, un traidor de la Patria, robó armas del destacamento de la GNB, es quien libera a Leopoldo López y lo llevó hacia el distribuidor Altamira, era el jefe operativo del desembarco en Macuto, estado Vargas”, dijo.

Al respecto, mostró a Sequea expresó: “Cuando Guaidó hizo la gira por Colombia y EEUU, Jordan se distanció de nosotros y luego apareció y dijo que estaba en reunión con Guaidó en la Casa Blanca”.

En cuanto a Goudrau, Sequea señaló: “Teníamos comunicación continua, estaba en cuenta de todos los avances, él nos asesoraba. Cualquier novedad él buscaba la forma de solucionarla”.

“Él nos tenía informado de todos los procedimientos. Movimiento naval hacia Aruba y Curazao y la semana siguiente se ejecutó tal cual él lo describió”, añadió.

De acuerdo con Sequea, esas comunicaciones les generaba la sensación de seguridad de que estaban “protegidos”.

“La operación tenía basamento legal en un contrato que firmó con Juan Guaidó. Ese contrato fue firmado en EEUU”, agregó Sequea en su testimonio.

Entretanto, Rodríguez dijo que en este supuesto contrato se señalaba la cadena de mando que incluía a Juan Guaidó, Sergio Vergara, Juan José Rendón y Jordan Goudreau.

Rodríguez aseguró que en el documento se establecía “atacar” no solo a funcionarios chavistas, sino a opositores a los que el grupo de Guaidó “veía como estorbo ante el cumplimiento de sus planes”.

Simonovis como jefe de la Operación Gedeón

Según el testimonio de Sequea, en una oportunidad recibió una llamada de Iván Simonovis, quien se identificó como comisionado presidencial de Seguridad, designado por Guaidó.

Afirmó que después de entender que Goudreau se encargaría de la operación, ahora estaría bajo el mando de Simonovis.

“Él me pide novedades de una operación en la que esté en cuenta. Me dijo que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno él lo haría, pero que no podía. Quedé en que le iba a reportar todo, pero no fue así”, dijo Sequea.

Por otra parte, Rodríguez aseguró tener pruebas de que Simonovis, en complicidad con Sequea, “le dieron un golpe de estado a Clíver Alcalá para quedarse con la operación”.

#EnVideo 📹 | Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, @jorgerpsuv: En esta ocasión para agredir a Venezuela, para asesinar al presidente, Iván Duque y la Administración de Donald Trump utilizaron narcotraficantes para proveer todos los elementos logísticos pic.twitter.com/zdv8SAO2QX — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 12, 2020

#EnVideo 📹 | Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, @jorgerpsuv presentó el primer testimonio del terrorista Antonio Sequea donde afirma que tener a Jordan Goudreau como asesor militar les daba confianza en la operación#MáximaProtección pic.twitter.com/FAwkDK5b7y — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 12, 2020