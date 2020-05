Guaidó aceptó la renuncia de J. J. Rendón y Sergio Vergara - Runrun

Ambos formaban parte del Comité de Estrategia que anunció Juan Guaidó en una sesión de la Asamblea Nacional en agosto de 2019

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, aceptó este lunes 11 de mayo la renuncia de Sergio Vergara y JJ Rendón a los cargos que ostentaban dentro de su administración interina, tras las denuncias y pruebas que los vinculan directamente con la llamada «Operación Gedeón».

Guaidó agradeció la labor de Vergara y Rendón, así como su compromiso con el país.

De acuerdo al portal del Centro de Comunicación Nacional, tanto Sergio Vergara como JJ Rendón ratificaron su compromiso a la causa democrática e hicieron un llamado a todos los sectores dentro y fuera del país a respaldar a Guaidó, así como a la conformación de un gobierno de emergencia, que pase por un Consejo de Estado, para salir de la actual situación en Venezuela.

El director de la empresa contratista de seguridad Silvercorp, Jordan Goudreau, aseguró el 4 de mayo en una entrevista con la periodista Patricia Poleo tener en su poder un contrato firmado por el estratega comunicacional de Guaidó, JJ Rendón, y el diputado Sergio Vergara, desde octubre de 2019 para ejecutar el plan que derivó en la llamada «Operación Gedeón».

El 6 de mayo, La presidencia interina de Juan Guaidó, publicó un comunicado en el que negaron tener cualquier conexión con el grupo de venezolanos y estadounidenses que intentaron desembarcar en Venezuela para ejecutar la denominada Operación Gedeón, que tenía como objetivo capturar a Nicolás Maduro.

«Ratificamos que la dictadura de Nicolás Maduro infiltró la llamada Operación Gedeón con la intención de masacrar a sus miembros y generar un “falso positivo” para aumentar la persecución política, y usar un falso documento como justificación para intentar secuestrar y detener ilegalmente al presidente Juan Guaidó”, resalta el comunicado.

Vergara, quien estuvo designado como alto comisionado presidencial de Estrategia para la Crisis, dijo en su carta de renuncia que estuvo abocado, al igual que JJ Rendón, a buscar soluciones a la crisis en Venezuela y destacó que asumió la responsabilidad de la conocida frase «Todas las opciones están sobre la mesa».

Sin embargo, manifestó su rechazo a los eventos de los últimos días en los que se «ha pretendido vincular directamente la gestión de la comisión que integro», al tiempo que ratificó que ni él, ni ninguno de sus colaboradores, tenían conocimiento o participaron en la llamada Operación Gedeón, ya que «desconocían» de ella.

Recalcó que las conversaciones con Silvercorp USA finalizaron en noviembre de 2019, aunque en octubre de ese mismo año se dijo que no había posibilidad de continuar con el contrato.

Por su parte, Juan José Rendón recordó que asumió sus funciones dentro del gobierno interino de Guaidó con toda la responsabilidad del caso y sin recibir remuneración alguna y reiteró que dentro de la comisión no hubo el «interés» estar en «actividades violentas y mucho menos ilegales o vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países».

Lamentó que las tareas de la comisión en la que estaba se hayan usado como «excusa para plantear calumnias elaboradas que han pretendido afectar a gobiernos amigos como lo de Colombia o Estados Unidos».

Aquí las cartas de renuncia:

Carta de renuncia del diput… by Presidencia (E) de Venezuela on Scribd

Carta de renuncia del diput… by Presidencia (E) de Venezuela on Scribd

El documento, al que tuvo acceso TalCual, no aparece la firma del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En una entrevista concedida a CNN, JJ Rendón reconoció haber firmado el documento y haberle dado a Goudreau de su erario personal unos $50.000 para que iniciara las operaciones a modo de «globo de ensayo», pero indicó que el jefe del parlamento no estampó su rúbrica en el documento y que desestimaron el contrato.

El partido Primero Justicia (PJ) se desligó de la operación Gedeón y exigió a Juan Guaidó, expulsar a los asesores implicados en esta fallida incursión militar, además de reformar su centro de gobierno, haciendo referencia a Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara (Voluntad Popular-Táchira), ambos integrantes del Comité de Estrategia del parlamentario y que aparecen como firmantes en un contrato con la empresa SilverCorp, documento que sería la base para la incursión militar fracasada.

Luego, el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, el funcionario reiteró que «Colombia se ha convertido en una base de operaciones para entrenar a mercenarios y ejecutar ataques», así como Estados Unidos, donde dice que vive el asesor comunicacional venezolano JJ Rendón, quien supuestamente habría pagado 50 mil dólares «de su bolsillo» al director de la compañía de seguridad Silvercorp USA, Jordan Goudreau, para llevar a cabo los planes contra el Ejecutivo venezolano.

De igual forma, Saab señaló que solicitan aprehensión contra los venezolanos Juan José Rendón, Sergio Vergara y para el extranjero Jordan Goudreau «por su implicación en el diseño, planificación y ejecución de esta acción contra Venezuela». Igualmente, solicitaron su inclusión en la lista roja de Interpol.

En respuesta, Juan José Rendón dijo a TalCual que esta orden de captura en su contra no es la primera que se emite. «Llevan años atacándome, tratando de destruirme física, profesional, judicial y mediáticamente. No me rindo, no me pliego, no me muevo de mi convicción por Venezuela».

Añadió el estratega político que lo anunciado por Saab «me halaga, enaltece y honra su nuevo ataque. Me motiva más aún».