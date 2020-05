Podcast | Tres en uno: Precios regulados, hablarle claro a los niños del Covid-19 y el PAE no asegura la alimentación en la cuarentena - Runrun

En el episodio 68 de este podcast informativo, tres grandes reportajes destacaron esta semana por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

Entre 74 y 97 dólares cuesta un mercado mensual para una familia de 4 miembros con los productos regulados por el gobierno. Es el reportaje que destacó por RunRun.es esta semana. Y es que desde el pasado 26 de abril, el gobierno fijó precios a 27 productos de la canasta básica en supuesta concordancia con la empresa privada. Un recorrido por mercados y supermercados permitió fijar el precio en divisas de los productos incluidos en la lista distribuida por la administración de Nicolás Maduro, un monto infinitamente superior al sueldo mínimo del venezolano.

Por TalCual resaltó el trabajo Hablar claro a los niños sobre el Covid-19 mitiga la ansiedad y el miedo. En este reportaje explica que fijar horarios para levantarse en la mañana, sentarse todos en la mesa a comer, programar momentos para tareas y juegos son algunas de las recomendaciones psicológicas para los niños y representantes en esta época de confinamiento. De acuerdo a especialistas, irritabilidad, desobediencia y desconcentración son conductas que pueden asumir los más pequeños de la casa en tiempos de encierro voluntario en el hogar.

PAE: El programa que no asegura la alimentación durante la cuarentena es el reportaje de El Pitazo que expone que de 21 escuelas consultadas por El Pitazo para evaluar la alimentación, en 16 solo dan arroz o pasta con granos, en 2 el almuerzo es una chicha y en 3 no funciona el programa. Según expertos en materia de nutrición, las escuelas públicas no cumplen con los estándares de alimentación, solo se entregan comidas altas en carbohidratos y con escasa presencia de proteína animal.

No olvides suscribirte desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo con tus amigos para que se mantengan informados. Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.