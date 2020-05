Las seis perlas de Maduro de este #1DeMayo - Runrun

“Un grupo de venezolanos venían a píe desde Perú y fueron atropellados por un camión, no sabemos si fue intencional”, fue uno de los comentarios de este viernes

Nicolás Maduro fue el encargado de informar este viernes, 1 de mayo, el balance de los contagiados por covid-19 en Venezuela. En una alocución televisada, acompañado por Cilia Flores, y en un set que parecía un búnker, se refirió a otros temas más allá de la pandemia, como a sus intenciones de ir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Estados Unidos y al accidente de tránsito en el que murieron dos venezolanos que fueron atropellados en Perú mientras volvían a pie a Venezuela. Aquí sus perlas más recientes:

Sobre los “nuevos” precios justos:

A los Consejos Productivos de Trabajadores: “Paren la especulación, establezcan los precios justos ustedes, poder obrero. Establezcan los precios justos y yo los haré respetar a través de los organismo conducentes y correspondientes. Es una tarea especial que le doy a la clase obrera”.

“La clase obrera no puede ser sorprendida de un momento a otro. ¡Pum! Que disparan los precios, ¿qué es eso?, pónganse los pantalones, tomen medias, llamen a la policía, a los militares, y a quien haga eso me lo detienen y me lo llevan a fiscalía inmediatamente”.

“En tres meses quiero que estemos 100% con los cuerpos combatientes en todos los Consejos Productivos de Trabajadores. Los 2.130 consejos deben tener sus cuerpos combatientes”.

“Hemos tomado medidas de ocupación temporal de venta supervisada, hemos firmado y están funcionando. Estamos dialogando con todos los sectores. No importa que algún sector se ponga en situación de berrinche, no importa, yo voy a dialogar y por la vía legal tienen que cumplirle al país, sobre todo la agroindustria”.

Sobre los atropellados en Perú

“Hoy hubo un accidente muy doloroso, le dije a Jorge Arreaza que se encargara personalmente. Un grupo de venezolanos venían a píe desde Perú y fueron atropellados por un camión, no sabemos si fue intencional”, comentó Maduro.

Sobre su ida a la ONU

“Espero estar pronto Pittsburgh visitándolos, o en septiembre, si es posible, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en cualquiera de los dos para que nos veamos, en Nueva York o en Pittsburgh”, aseguró mientras se dirigía un representante socialista de Estados Unidos.