Diputados de Anzoátegui y Bolívar denunciaron ser víctimas de amenazas - Runrun

View this post on Instagram

Así, unos motorizados a las 3 de la madrugada, dejaron el frente de mi casa, el miedo el libre, y la represión aumenta, estas amenazas no quebrantar mi VOLUNTAD de seguir comprometido con la búsqueda de la LIBERTAD y la DEMOCRACIA en Venezuela, y sobretodo con la consecución del RESPETO al pensar y opinar distinto, responsabilizo a @nicolasmaduro @diosdadopsuv @lemarkgpsuv de lo que le ocurra a mi familia y a mi persona, por haber desencadenado este ODIO a todo el que piensa distinto, seguimos trabajando por una VENEZUELA de inclusión donde todos podamos plantear sin ningún temor nuestras ideas @asambleave @jguaido