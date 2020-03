Las 15 perlitas que Maduro soltó el #10Mar - Runrun

Nicolás Maduro encabezó el 10 de marzo un acto de gobierno por el Día del Médico, en el que anunció que otorgó un petro a todos los médicos como regalo por su día..

En esta alocución, transmitida en cadena nacional, Maduro lanzó estas 15 perlas:

1.- “Nosotros en Venezuela hemos iniciado una jornada intensa de prevención, de protección, de nuestro país, de preparación para enfrentar el Coronavirus, de preparación de todo el sistema público de salud y del sistema de privado de salud”.

2.- “He aprobado todos los recursos necesarios a pesar de todas las sanciones criminales, para que el país esté dotado de todos los test, y de todos los recursos que necesita para prevenir, proteger a nuestro país del Coronavirus y enfrentar esta epidemia que está golpeando tan duramente al mundo”.

3.- “A penas aparezca un caso (de Coronavirus), donde aparezca actuamos y le aplicamos la prueba. Hasta esta hora que estoy hablando hemos descartado todos los casos”.

4.- “Un virus de estas características no respeta fronteras y algún día va a llegar y debemos estar preparados, robustos para enfrentar ese virus, que no se expanda y que no le haga daño a la vida, a la salud del pueblo venezolano”.

5.- “Desde que arrancó el virus hemos descartado unos 20 casos”.

6.- “Sectores de la derecha en las redes sociales casi que hacen una fiesta (cuando aparece un caso sospechoso de Coronavirus en Venezuela). No tienen el mínimo respeto a la vida”.

7.- “Mientras esté está amenaza (del Coronavirus) y la estemos superando, vamos a cambiar la forma del saludo. Vamos a tratar de saludar de saludar de estas maneras: codo a codo, rocker, apache, militar, tailandés. Hay que cambiar todas estas costumbres porque estamos frente a una epidemia, no ha sido declarado pandemia todavía”.

8.- “Estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones de la OMS. Estamos en coordinación 24 horas del día con la OMS y a través de la OMS es que hemos podido acceder rompiendo los bloqueos y las sanciones de EEUU, a todos los materiales que necesita Venezuela. En los próximos días van a llegar miles de pruebas de diagnósticos para que Venezuela tenga suficiente pruebas de diagnósticos, mucho más allá de las que tenemos hoy”.

9.- “Necesitamos blindar al país, prepararnos y además tener las medicinas suficientes para atender a las personas que sean afectadas”.

10.- “Este tema no es para politizarlo, miserables. Es contigo miserable, es un miserable quien quiera aprovecharse de este tema para crear zozobra. El morbo como para desear mal al país. Ellos quisieran que el Coronavirus viniera y azotara al país. ¿Cómo se puede llamar a una persona así? ¿Es una persona normal? ¿Es una persona humana? ¿Es una persona con sentimientos nobles o es un miserable? Es un miserable, pero la gran mayoría sé que es noble”.

11.- “Hoy (10 de marzo) a nivel político ha sido un día bueno, un día de paz. He quedado impresionado con cómo este pueblo se movilizó el día de hoy. En 48 horas más de 600 mil caraqueños salieron a la calle a decir queremos paz, basta de sanciones criminales”.

12.- “Llueva, truene o relampaguee, este año 2020 habrá elecciones para una nueva Asamblea Nacional”.

13.- “Nada podrá detener, como dijo la doctora Tibisay Lucena, el proceso electoral”.

14.- “Ya la investigación sobre el incendio y quema de las máquinas electorales ha concluido, el dictamen forense, científico y técnico está listo. He dado órdenes al ministro Néstor Reverol para que dé una rueda de prensa y muestre las pruebas del ataque terrorista y el sabotaje para quemar las máquinas electorales. Está bien, las quemaron todas pero comparemos nuevas máquinas y habrá elecciones en Venezuela”.

15.- “Ahora estoy preparando una nueva ofensiva del petro que arranca hoy 10 de marzo, Día del Médico, dándole este regalo, este bono especial en petro convertible para todos los médicos”.