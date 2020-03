Guaidó asegura que marcha del 10 de marzo cuenta con un plan B - Runrun

En la manifestación se entregará un volante con las instrucciones para llegar hasta el Palacio Federal Legislativo y qué hacer en caso de un bloqueo por parte de la administración de Nicolás Maduro

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó ratificó la marcha para el martes, 10 de marzo, y agregó que entregarán volantes con las indicaciones de la manifestación.

En rueda de prensa Guaidó aseguró que el objetivo es llegar hasta el Palacio Federal Legislativo. El punto de salida es la plaza Juan Pablo II, ubicado en el municipio Chacao de Caracas.

Luego continuará por la avenida Francisco de Miranda, pasando por la avenida Libertador, después la avenida Universidad y finalmente el Palacio Federal Legislativo. Allí se haría la sesión ordinaria con distintos sectores de la sociedad civil, que presentarán su pliego de conflictos.

Sin embargo reconoció que es posible que la administración de Nicolás Maduro bloquee el paso a los ciudadanos que asistan a la manifestación y a los diputados del Parlamento. Por eso entregarán unos volantes a los asistentes, donde se indicará la ruta, los objetivos y qué hacer en caso de restricciones en la manifestación.

“Va a tener una marca de agua para evitar que la dictadura entregue información falsa. Van a tratar de confundir todo”, agregó.

Guaidó también adelantó que el miércoles, el Comando Unificado para anunciar próximas acciones.

Marcha para obtener garantías y un nuevo CNE

Sobre el incendio del galpón del Consejo Nacional Electoral, ubicado en Filas de Mariche, el presidente encargado aseguró que le sorprende la “poca información” sobre el hecho.

Igualmente dijo desconocer al “grupo comando” que se atribuyó el incendio ocurrido el pasado sábado, 7 de marzo, en horas de la tarde.

“Me dicen que parte del material no estaba ni asegurado, es un daño al patrimonio, los técnicos pueden hablar mejor de los elementos, votación electrónica o manual, no quisiera adelantar criterios, lo importante es ofrecer garantías, no nos prestaremos a farsas”, expresó Guaidó.

Además señaló que en este caso la administración de Maduro es la encargada de resguardar los equipos y se preguntó el motivo por el cual tenían todos los equipos en un solo lugar.

Recalcó que para poder participar en elecciones – que insistió deben ser presidenciales – se deben exigir y dar todas las condiciones.

El presidente recordó que están avanzado en la designación de un nuevo directorio del Poder Electoral y que la Asamblea Nacional es la que tiene esa potestad.

También recalcó que el Comité de Postulaciones se debe juramentar ante su junta directiva. Esto porque el chavismo dice reconocer al diputado Luis Parra como presidente del Parlamento.

“Es el Parlamento quien puede designar nuevos poderes, cualquier otra cosa es abonar a la tragedia y la crisis”, aseguró.