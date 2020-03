Cabello dice que intento de asesinato denunciado por Guaidó es "un falso positivo": "Más fingido imposible" - Runrun

En su programa semanal, Con el mazo dando, aseguró que el director de prensa del propio presidente (E) fue quien organizó el suceso, ocurrido el pasado fin de semana

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, considera que el intento de asesinato denunciado el fin de semana por el presidente (E), Juan Guaidó, es un “falso positivo” y acusó al director de prensa del propio Guaidó de haber organizado el suceso.

“Alerto a los organismos de seguridad con este señor que se llama Edward Rodríguez Jiménez, alias ‘Cabezón'”, manifestó Cabello en su programa semanal, Con el mazo dando.

Además, mostró videos en los que se ve a un hombre armado apuntando a Guaidó y a un grupo de personas que lo acompañaban. Al mismo tiempo, cuestionó que los escoltas no hubieran actuado contra el hombre armado, al que identificó con el alias de “El Caracas”.

Posteriormente, Cabello mostró un video en el que un hombre —que dice llamarse Clímaco Medina— admitió ser quien apuntaba contra Guaidó y a sus manifestantes, y que fue contratado por una persona —cuyo nombre no mencionó— que le habría pagado 400 dólares por eso.

“El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente, sacó un revolver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla y apuntar a Guaidó. Sacó 200 dólares, me los dio y me dijo que cuando terminara de hacer el trabajo me iba a dar 200 dólares más”, indicó Medina según la versión de Cabello.

El hombre dijo que solo apuntó contra los manifestantes, que comenzaron “a correr (y) a pegar gritos”, mientras algunas personas “comenzaron a tomar fotos”.

Para Cabello, de esta manera el equipo de Guaidó arma “los falsos positivos que le vende al mundo”: “Más fingido imposible, búsquense algo que más o menos convenza”.

