Senador Scott reprochó en una carta a firma de abogados contratada por Maduro - Runrun

El senador estadounidense Rick Scott hizo pública este lunes 24 de febrero una carta dirigida a la firma internacional de abogados Amsterdam & Partners en la que cuestiona su decisión de trabajar para el gobierno de Nicolás Maduro en su intento de levantar las sanciones financieras de EE. UU.

A través de su cuenta de Twitter, @SenRickScott, publicó la misiva e instó al resto de sus compañeros congresistas a presionar para que desista de su contrato, como ya en su momento hizo la firma de cabildeo Foley & Lardner, tras una petición hecha por el senador junto a la Procuraduría Especial designada por el gobierno interino de Juan Guaidó.

«Mientras haya quienes representen a un dictador que asesina a su propia gente no me quedaré callado. Insto a mis colegas a hacer lo mismo», escribió en su publicación.

Today I sent a letter to Amsterdam & Partners after they took over a contract to work on behalf of Maduro’s regime in VZ.

As long as there are those who will represent a dangerous dictator who is murdering his own people, I won’t be silent. I urge my colleagues to do the same. pic.twitter.com/s6BdacsIsj

— Rick Scott (@SenRickScott) February 24, 2020