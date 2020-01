Diputados aprueban permiso de viaje a Guaidó para cumplir compromisos internacionales - Runrun

Los diputados de oposición no pudieron sesionar este martes en la Asamblea Nacional (AN) debido a las trabas (gandolas, colectivos y diversos puntos de control) que impuso el gobierno, por tal razón el el primer vicepresidente de la AN Juan Pablo Guanipa anunció que la acostumbrada sesión se realizaría en la plaza de Cumbres de Curumo, en el municipio Baruta.

En la reunión los diputados leyeron una solicitud de permiso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para ausentarse del territorio nacional por un período superior a cinco con el fin de asistir a diversos compromisos internacionales; entre esos la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, encuentros con autoridades de la Unión Europea y el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

93 diputados aprobaron el permiso de viaje a Juan Guaidó “con el objetivo de lograr más apoyos e intensificar la presión”.

Un nuevo CNE

El diputado Ángel Medina insiste en la necesidad de un cambio de rectores del Consejo Nacional Electoral. “El comité preliminar hizo una reunión y se aprobó la convocatoria para las postulaciones de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones Electorales”.

Medina informó que entre el 27 y 31 de enero se recibirán las postulaciones de la sociedad civil. Igualmente, dijo que el cronograma que proponen tienen los puntos medios de las propuestas que se presentaron para consolidar el Comité de Postulaciones Electorales.

Por otra parte, el diputado Medina aseguró que “hoy esta Asamblea Nacional no está incurriendo en omisión legislativa”.

Otra de las aprobaciones realizadas en la sesión de este marte fue la designación de Tomás Guanipa como representante diplomático de Venezuela ante Colombia, luego de haber sido nombrado por el mandatario encargado, Juan Guaidó.

Asamblea Nacional autoriza al presidente (E) @jguaido para ausentarse del país por más de cinco días https://t.co/he4LglsaVz — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 21, 2020

*Con información de TC y EN