Pompeo: Quienes traten de reprimir la democracia en Venezuela serán sancionados - Runrun

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU contra el diputado Luis Parra y otros seis legisladores por su intento de tomar el control del Parlamento el 5 de enero.

En su cuenta de Twitter, Pompeo advirtió que los que “sofocan y reprimen en Venezuela las aspiraciones democráticas serán responsables”.

De igual manera, recordó que los cuerpos de seguridad de Venezuela “deben lealtad al pueblo venezolano, no a Maduro”.

Además de Parra, este lunes fueron sancionados José Gregorio Noriega Figueroa, Franklyn Leonardo Duarte, José Dionisio Brito Rodríguez, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera.

Those who stifle and repress #Venezuela’s democratic aspirations will be held accountable. Today the U.S. sanctions seven Maduro-aligned individuals involved in the failed takeover of @AsambleaVE. Venezuela’s security forces owe allegiance to the Venezuelan people, not Maduro.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020