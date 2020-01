Stalin González: "Los estafadores dijeron que tenían los votos para elegir la junta directiva pero no era verdad" - Runrun

Dress code: semiformal con zapatos de goma. Así vestía la mayoría de los diputados que se reunió la mañana del martes 7E en el CEN de AD antes de partir en caravana al Palacio Federal Legislativo. Stalin González, diputado de Un Nuevo Tiempo que fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional hasta el domingo pasado, usaba la chaqueta clásica de político-sport y zapatos negros con suela antimotín. El grupo estaba preparado para correr.

A la oficina donde estaba Juan Guaidó y los miembros de su nueva junta directiva se podía llegar sin alcabala. Allí, Roberto Campos -animador frecuente de las concentraciones opositoras- recogía las firmas de la asistencia. A las 8:55 am subió a las oficinas una mujer con un pan Bimbo Artesano, jamón, queso amarillo y mandarinas. Stalin González llevaba rato en la planta baja, sin muchas ganas de atender a los periodistas, pero atendiéndolos.

“Nicolás Maduro creía que le iba a salir bien la jugada. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Que los estafadores dijeron que tenían los votos para elegir la junta directiva y no era verdad. Ahí no hay grabación de la votación porque no hubo votación. Ellos se montaron en la tribuna, le quité el micrófono al señor que montaron ahí, tomaron una foto y ya. El reglamento es claro: quien instala la sesión es el presidente saliente o los vicepresidentes”.