La oposición empujó y las puertas se abrieron - Runrun

Por segunda vez, la Guardia Nacional Bolivariana acordonó el Palacio Federal Legislativo para impedir el ingreso de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Acompañado por los 100 diputados que votaron su reelección el 5E, logró pasar los piquetes y, empujando juntos, abrieron las puertas que sin mucha resistencia custodiaban unos militares que optaron por correr. Un video de The New York Times registró el momento

Adentro del Palacio, el grupo de opositores disidentes que se alió con el Psuv para intentar evitar la reelección de Guaidó -a través de un proceso del que aún no se conocen el quórum ni los votos-, se sorprendió al ver entrar a los parlamentarios y también salió con rapidez del lugar

9:49 am. Una caravana de autobuses Encava blancos, encabezados por la camioneta de Juan Guaidó, salen de la sede del CEN de Acción Democrática, en La Florida. Adentro iban los diputados que votaron por la reelección de Guaidó al frente del parlamento. Una comitiva exploratoria -en la que iba la diputada Manuela Bolívar- partió antes y la diputada Larissa González prefirió irse en moto.

En el camino, motorizados de cuerpos de seguridad del Estado los seguían. A pesar de un pequeño piquete de la Policía Nacional Bolivariana en la avenida Universidad, los vehículos lograron acercarse al Palacio Federal Legislativo.

A Guaidó lo reciben sus seguidores y la GNB. Alrededor del Palacio, estudiantes, sociedad civil y vecinos de la zona reciben y aúpan a Guaidó. También la GNB, que se ha convertido en anfitriona habitual de los parlamentarios, les bloquean el paso. De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional es un poder autónomo y el ingreso de los diputados, representantes de los ciudadanos, no puede ser condicionado por las fuerzas del orden público.

La campana del orden sonó. Después de empujar, arengar y cantar el Himno Nacional, los diputados y la nueva junta directiva ocupan sus curules. Desde la tribuna presidencial, Guaidó tocó, con insistencia, la campana que llama al orden en la sesión.

Brito no lo vio venir. El diputado José Brito, quien el 5E propuso a su compañero de Luis Parra como presidente de la AN en alianza con el Psuv y en sustitución a Guaidó, observa con sorpresa la entrada del grupo de Guaidó al Hemiciclo. Menos de dos horas después ya corría por Whatsapp un sticker de su cara.

Parra sí lo vio venir y aceleró el paso. Entró Guaidó con los 100 y salió Parra con los ¿7? No coincidieron en el Hemiciclo la junta directiva recién electa y la no-electa. “Por ahí salieron unos corriendo. Es la demostración de que son minoría y de que la gente los repudia”, dijo Daniel Antequera, diputado suplente de la Causa R-Lara.

Esta votación sí fue fotografiada. La instalación de la sesión de este martes 7 de enero sí fue fotografiada (cortesía de prensa de la AN) y transmitida. En la que Luis Parra asegura haber sido electo, el domingo 5E, no. De ese acto aún no hay pruebas.

También Juan Guaidó fue ratificado como presidente interino de Venezuela durante un año más.

“Pondremos el pecho”. Sin luz, pero con silla, Guaidó aseguró que los diputados seguirán poniendo el pecho por Venezuela. El flux, se vio, ya lo puso el 5E.