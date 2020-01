El 5E empezó como "El Resplandor" y el 6E terminó igual - Runrun

Dos veces en dos días funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro han acudido al hotel Paseo Las Mercedes donde se hospedan diputados opositores

La madrugada del domingo 5 de enero los pasillos del hotel Paseo Las Mercedes, en Caracas, recibieron a funcionarios del SEBIN quienes, a modo de la película de Stanley Kubrick, “El Resplandor”, se le aparecieron en las habitaciones a los diputados de oposición que allí se hospedaban. Uno de los motivos que explicaron a los parlamentarios fue la supuesta aparición de un maletín sospechoso.

Desde temprano, Nicolás Maduro demostró que estaba dispuesto a entorpecer la reelección de Juan Guaidó con varias estrategias. Una de ellas fue trasnochar a los parlamentarios.

La noche del 6 de enero terminó con escenas similares: cuerpos de seguridad del Estado regresaron al hotel Paseo Las Mercedes, esta vez aduciendo un procedimiento del SENIAT, órgano tributario del gobierno. La diputada Delsa Solórzano lo denunció en Twitter: “#URGENTE continúa el acoso. Están en FAES y otros cuerpos de seguridad tomando de nuevo el hotel Paseo Las Mercedes donde estamos los diputados”.

#6Ene Efectivos de seguridad afectos al régimen de Maduro permanecen en las instalaciones del hotel Paseo Las Mercedes donde se encuentran más de 90 diputados. pic.twitter.com/trttJe4abw — VPItv (@VPITV) January 6, 2020

En Paseo Las Mercedes se encontraba la recién electa junta directiva de la Asamblea Nacional, conformada por Juan Guaidó -presidente-, Juan Pablo Guanipa -primer vicepresidente- y Carlos Berrizbeitia -segundo vicepresidente-, y un grupo de más de 90 diputados, preparándose para la sesión de mañana martes.

“Estamos arriesgando nuestras vidas, pero todo lo hacemos por Venezuela”, dijo la diputada zuliana Nora Bracho en las puertas del hotel. Los funcionarios del SENIAT, policías de las FAES y otros cuerpos de seguridad no subieron a las habitaciones, como sí hicieron el domingo en la madrugada. “Estábamos reunidos cuando nos informaron que habían llegado. Este es el verdadero talante del régimen”, dijo Bracho. El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prados, emitió un informe a la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que consta el hostigamiento del que son víctima los diputados que se hospedan en Paseo Las Mercedes.

Hay lugares hechos para el acoso. Los pasillos de los hoteles están en esta categoría. Con las horas y la incertidumbre, la locación de Paseo Las Mercedes fue adquiriendo el aire del Hotel Overlook de “El Resplandor”, donde los pasillos también están alfombrados con figuras geométricas color naranja que disimulan las manchas y las pisadas de triciclos y botas policiales.

Mañana martes 7 de enero tanto Juan Guaidó como Luis Parra -diputado disidente de la oposición que, aliado con el Psuv, se considera presidente de la AN aunque todavía no ha logrado mostrar los votos que lo avalan- han convocado para la sesión ordinaria de la AN. Después de lo que probablemente será una noche larga para los diputados opositores, mañana la película continuará.