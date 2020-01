Parra arrastra las sillas del despacho e invita a la sesión en la AN - Runrun

Juan Guaidó, presidente reelecto de la AN y presidente interino, también convocó para la sesión de mañana

El Movimiento estudiantil anunció que acompañará a Guaidó para entrar el Palacio Federal

El diputado Luis Parra no levanta las sillas del despacho presidencial del Palacio Federal Legislativo: las arrastra. En un video publicado en su cuenta de Twitter se le ve caminar por los jardines del palacio y entrar a la oficina rodeado por José Brito, Goyo Noriega, Franklyn Duarte, Negal Morales y un militar. Al cruzar la puerta, Brito se seca con la mano el sudor de la frente, se dirige -rodeado de teléfonos que lo graban- hacia el escritorio y rueda una silla que chirría. Es su debut en el cargo que ayer, 5E, decidió ostentar.

“Hoy estamos tomando posesión del Despacho Presidencial de la Asamblea Nacional, en cumplimiento a la decisión de la mayoría expresada el día de ayer en la Sesión de Instalación”, publicó Parra en Twitter, como leyenda del video.

Hoy estamos tomando posesión del Despacho Presidencial de la Asamblea Nacional, en cumplimiento a la decisión de la mayoría expresada el día de ayer en la Sesión de Instalación. #6Ene pic.twitter.com/6zmH6pfx6G — Luis Eduardo Parra R (@LuisEParra78) January 6, 2020

El grupo de diputados (menos Morales, que no lo es), también conocido como los Dipu-Clap (por su supuesta vinculación con casos de corrupción del programa de alimentos Clap), sería la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (pactada con el Psuv) elegida sin la conformación legal de la AN, violando el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que estipula que las sesiones de la Asamblea Nacional -también la sesiones para la instalación del período anual- solo se pueden instalar bajo la conducción de su Presidente. Su presidente, Juan Guaidó, se encontraba intentando brincar una reja para entrar al palacio mientras Parra y su equipo aseguraban juramentarse.

El chavismo y el grupo de Parra han asegurado que la nueva directiva fue electa con los 84 votos necesarios para ganar la presidencia del órgano legislativo pero, en un primer cálculo (ya que, por ahora, no hay forma de verificar el voto nominal que no fue transmitido por televisión) los números no les dan: el chavismo cuenta con 55 diputados (sin restar a los que detentan otros cargos y han sido desincorporados) y los “desertores” de la oposición son 17: la suma da 72 y no 84.

A pesar de esto, y de que horas más tarde Guaidó se juramentó en la sede del diario El Nacional con 100 votos de los 112 parlamentarios con los que cuenta la oposición, Parra citó al poeta Andrés Eloy Blanco: “Hoy presto los versos de Andrés Eloy para decir junto con él: ‘Viviendo estás, los tiempos más sucios de nuestra historia, pero si sobrevives será tu tiempo, el tiempo de la verdad triunfante y de la justicia erguida, donde la libertad alcance la voz del sueño'”.

En una rueda de prensa Parra ha declarado que mañana martes habrá sesión ordinaria en la Asamblea Nacional. Después de juramentarse, Guaidó invitó a la misma sesión y dijo que Parra ni siquiera tendrán quórum para sesionar. El equipo de prensa de la Asamblea Nacional de Guaidó envió la convocatoria para ese mismo día, con un punto único: “Rechazo de la toma y asalto militar al Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a diputados en violación a la Constitución Nacional”. El Movimiento estudiantil venezolano anunció que acompañará a los diputados de oposición a la AN.

Mañana, la reja del Palacio Federal Legislativo volverá a ser noticia.