Juan Guaidó presenta al país la agenda para el año 2020 - Runrun

Considera imposible para todos los venezolanos visualizar un futuro a causa de los problemas que atraviesa Venezuela

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reunido con los distintos partidos opositores de la República, explicó este miércoles las distintas maniobras que se realizarán el próximo año 2020.

«Sabemos que no ha sido suficiente, Maduro sigue usurpando el poder, sigue robando y sigue destruyendo al país», dijo. Indicó que es imposible para todos los venezolanos visualizar un futuro a causa de los problemas que atraviesa Venezuela.

Detalló que tanto él como los diputados a la Asamblea Nacional tienen el deber de convocar una vez más a las calles a todos los sectores de la nación. «Integraremos una agenda de lucha 2020 que haga el cambio; una agenda que nos llama a todos, agrupaciones políticas, estudiantes, la iglesia», informó.

Dijo que el país tiene una sola opción: no aceptar lo que está pasando y hacer lo necesario para su rescate.

«Rectificaremos donde haya habido errores, de cara al logro; no es suficiente decir ‘lo intentamos’; cuenten con el presidente encargado», resaltó. Afirmó que uno de los puntos más importante es la realización de elecciones.

Guaidó resaltó el apoyo de los países, el curul que hoy ocupa Venezuela en la OEA. «No hay que menospreciar esto, la expectativa para enero es abismal», indicó.

Con respecto a la posición del oficialismo dijo que no saben qué hacer. «Salieron con un tablazo en la cabeza, tuvieron que regresar a la Asamblea; no hayan cómo deshacer la ANC por estar inventando; no saben qué hacer», dijo.

Por último, se refirió a Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina, sugirió que también mostraría su apoyo a la gestión que desarrolla.